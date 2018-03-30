بعد حسمه الانتخابات.. «البدوى» يستقبل «أبوشقة» بمكتبه

استقبل الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبوشقة، فى مكتبه بمقر الحزب الرئيسي، بعد إعلان تقدمه في انتخابات رئاسة الحزب.



وقال «البدوى»: إنَّ المستشار بهاء الدين أبوشقة هو رجل وفدي أصيل وقادر على قيادة دفة الحزب إلى الطريق الصحيح.



ودعا الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الهيئة الوفدية اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للوفد، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، إذ قضى دورتين منذ عام 2010 كل دورة مدتها أربع سنوات، وبالتالي لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.



ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم 2 يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب.



