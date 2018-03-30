لحظة صعود تامر حسني على مسرح حفل السعودية (فيديو)

صعد منذ قليل المطرب تامر حسني على مسرح حفله الغنائي الأول بالمملكة العربية السعودية المقام داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.



يرعى الحفل الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وتم تصميم مسرح ضخم لم يسبق تنفيذه في كل حفلات تامر حسني، إذ يحاط بمدرجات بها مقاعد الجمهور تحمل الألوان الثلاثة لعلم مصر، وهو ما يضفي أجواء الفخامة للفن المصري على أرض السعودية الشقيقة.



كانت الفرقة الموسيقة للنجم تامر حسني وصلت مساء أمس الخميس، لإجراء بعض البروفات قبيل إطلاق الحفل الأول لفنان مصري على أرض السعودية.