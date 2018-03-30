القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
سياسي
الجمعة 30/مارس/2018 - 10:05 م

«أبوشقة» رئيسًا لحزب الوفد بـ1380 صوتًا

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة
إسلام نصير ومحمد الشريف وسعيدة عامر
dostor.org/2111353

حسم المستشار بهاء أبوشقة، رئاسة حزب الوفد، بعد حصوله على 1380 صوتا، بفارق 480 صوتًا، عن حسام الخولي الذي حصد 900 صوت، بينما جاء ياسر حسان ثالثًا بـ205 أصوات.

ودعا الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الهيئة الوفدية، اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للحزب، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، إذ كان قد قضى دورتين منذ عام 2010 كل دورة مدتها أربع سنوات، وبالتالي لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.

ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم 2 يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم كل من بهاء الدين أبوشقة، وحسام الخولي، وياسر حسان، وعلاء شوالي.

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