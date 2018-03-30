10 معلومات عن «الأرجوانية» التي تعهدت بخلع ملابسها حال فوز منتخبها على مصر

تعهدت ممثلة ومطربة أرجوانية تدعى «ناتاليا أورويرو»، بخلع ملابسها حال تسجيل منتخب بلادها أي هدف أمام المنتخب المصري خلال دور المجموعات من بطولة كأس العالم بروسيا لعام 2018.



وإليك 10 معلومات عنها:



- ولدت ناتاليا في التاسع عشر من مايو عام 1977 بمدينة "مونتيفيديو" بالارجواي.



- بدأت دراسة التمثيل عندما كان عمرها 8 سنوات وحتى اليوم، حيث حياتها بين التمثيل والغناء.



- في سن 17 انتقلت إلى العيش في الأرجنتين لوحدها ومثلت هناك العديد من الأدوار في المسلسلات التليفزيونية.



- ناتاليا شاركت في العديد من المسلسلات في بداية عملها الفني، وبعد ذلك تولت دور البطولة في العديد من الأفلام السينمائية.



- في عام 2000 في شهر يناير دعيت نتاليا في احتفال Celebrity of the Year وكانت مميزة من بين الحضور حيث تم تتويجها كملكة.



- في عام 2001 قامت ناتاليا، بجولة في العديد من بلدان أمريكا وأوروبا، كما زارت تركيا وروسيا، من أجل تقديم حفلاتها الغنائية.



- تم ترشيحها لجائزة Grammy Latino Award وتم اختيار ألبومها أفضل ألبوم غنائي، كما تم استضافتها في برنامج تلفزيوني.



- تشتهر ناتاليا بحبها الشديد لكرة القدم، حيث تلقت الكثير من الدعوات للغناء في حفلات الافتتاح لبطولات باليابان وكوريا، كما أنها تشجع نادي "رامبلا هورس" الأرجواني.



- كما أنها شريكة لشقيقتها الأكبر أدريانا في أحد برندات الملابس التي تحمل اسم " لاس أوريرو".



- متزوجة من الممثل Ricardo Mollo، حيث ساعدها كثيرًا في مشوارها الفني.