«السياحة»: سنبحث مع «الخارجية» حل أزمة «تساهيل»

كشف محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، عن أنَّ اللجنة العليا للحج والعمرة ستعقد لقاءً عاجلًا مع وزارة الخارجية؛ لإيجاد حلول سريعة ووضع قواعد للحد من أزمة شركة «تساهيل» السعودية المعنية بالحصول على البصمة الحيوية للمعتمرين.



وأوضح «شعلان»، في تصريحات صحفية، أنَّ شركات السياحة فوجئت بعدم قيام القنصلية السعودية في الإسكندرية بطباعة التأشيرات للعديد من جوازات سفر المعتمرين لعدم تمكنها من قراءة البصمة الحيوية، ولهذا ستحاول اللجنة لوصول إلى آلية للقضاء على أى مشاكل تعيق عمل الشركات.