فؤاد بدراوى يهنئ «أبوشقة» برئاسة حزب الوفد

هنَّأ النائب فؤاد بدراوى، عضو مجلس النواب، والسكرتير العام الأسبق لحزب الوفد، المستشار بهاء أبوشقة، بفوزه برئاسة حزب الوفد في الانتخابات التي جرت اليوم.



ودعا الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الهيئة الوفدية اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للحزب، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، إذ كان قد قضى دورتين منذ عام 2010 كل دورة مدتها أربع سنوات، وبالتالي لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.



ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد، رئاسة الحزب يوم 2 يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب.



ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم كل من: بهاء الدين أبوشقة، وحسام الخولى، وياسر حسان، وعلاء شوالى.





