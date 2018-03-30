سماح أبوبكر تطلب من السيسي الاهتمام بملف الطفولة

تزامنًا مع النتائج الأولية لعمليات فرز أصوات الناخبين في «الرئاسة» التي حصل فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى الآن على ما يقرب من 93.6 % من الأصوات البالغ عددها 25 مليونا، مقابل 3% للمرشح ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، وجه عدد من المثقفين رسائل عدّة له في فترة رئاسته الثانية.



الكاتبة سماح أبوبكر عزت قالت إن أبرز رسائلها للرئيس الاهتمام بملف الطفولة، لأنهم المستقبل ويستحقون أن نُكرس لهم مزيدًا من الاهتمام، من خلال تفعيل عدد من البرامج الموجهة لهم ومعارض الكتب والأعمال الفنية التي تحترم عقولهم، لمجابهة ما يتم استيرادهم لهم مثل الكارتون الذي يقدم لهم مستوردا وأغلبه لا يخاطب الطفل.



وأضافت سماح، في تصريحات لـ«الدستور»: «أرى أن سيادة الرئيس بالفعل يهتم بالأطفال، وهو ما يتضح من تعامله مع أبناء الشهداء».