«مسيرات العودة»: «صاحب أرض» يواجه «محتلًا غاشمًا» (صور)
«على هذه الأرض ما يستحق الحياة»، ليست مجرد كلمات أطلقها محمود درويش، بل مبدأ آمن به الفلسطينيون، خاصةً من هجَّرهم الاحتلال الإسرائيلي من أرضهم ومنازلهم، لكنهم ظلوا محتفظين بمفاتيحها يقينًا أنهم سيعودون إليها يومًا ما.
لم يخشَ الفلسطينيون تهديدات جنود جيش الاحتلال - فدائما ما يسقط الشهداء دافعا عن الأرض - زاحفين في مسيرات إلى الخيام التي نصبوها على حدود قطاع غزة المحاصر مع الأراضي المحتلة، للاعتصام داخلها حتى يوم الخامس عشر من مايو، الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية، مسببين رعبًا للكيان الصهيوني، الذي حشد كتائبه العسكرية وقواته الجوية والمدفعية، وأكثر من مائة قناص - أغلبهم من القوات الخاصة فتشعر بأن الضابط «كتيبة متنقلة» من كثرة أدواته القتالية - خوفًا من التصعيد ضدهم من شعب أعزل لكنه صاحب حق.
بكل مظاهر السلمية توجه، اليوم الجمعة، نحو 30 ألف فلسطيني على حدود القطاع المحاصر، مع الأراضي المحتلة، في «مسيرات العودة الكبرى»، لإيصال رسالة إلى العالم أجمع بأنهم عائدون إلى أرضهم، بينما قابلهم المُحتل بالرصاص الحي، وأسقط منهم 16 شهيدًا وأكثر من 1400 مصاب، ما زادهم إصرارًا على الاستمرار في الاعتصام والعودة إلى منازلهم التي احتلها المستوطنون.
وتظل فلسطين «سيدةُ الأرض.. أم البدايات أم النهايات»، لن يكل مواطنيها ولن
يهابوا مواجهة من اغتصب أرضهم، ففي اليوم الأول لـ«مسيرات العودة الكبرى»،
جسدوا الشجاعة في الدفاع عن الأرض المغتصبة، وواجهوا جنود الاحتلال،
بدباباتهم وجها لوجه، لم يفصل بينهما سوى جدار من السلك الشائك، وظلوا
يدافعون «بالحجارة والعلم» وسط القنابل والرصاص الحي والمطاطي.