عرض الحكاية الثانية من «أنا شهيرة.. أنا الخائن» غدًا

تعرض قناة «سي بي سي»، الحكاية الثانية من مسلسل «أنا شهيرة أنا الخائن»، غدًا السبت، الساعة التاسعة مساء.



«أنا شهيرة.. أنا الخائن»، رواية من جزأين مقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبد المجيد، وصدرت عن الدار المصرية اللبنانية على كتابين في 2013، تحكي الكاتبة من خلالها على لسان بطلي القصة «شهيرة» و«رؤوف» حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل بالكتابين.



المسلسل قسمت بطولته على جزأين، فالأول كان من بطولة ياسمين رئيس، والثاني لأحمد فهمي، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبواليزيد، محمد العمروسى، وخالد زكى، أحمد فؤاد سليم، مها أبوعوف وحنان سليمان، ووقف على إخراج الجزء الثانى كريم العدل، من إنتاج هاني أسامة ومحمد حفظي.



