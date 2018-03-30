القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الجمعة 30/مارس/2018 - 09:46 م

حبس 10 أشخاص بتهمة خطف تاجر و3 عمال لخلاف على قطعة آثار بكرداسة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
متابعات
dostor.org/2111342

قررت نيابة إمبابة وكرداسة، حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف تاجر وثلاثة عمال، بسبب الخلاف على بيع قطعة آثار بكرداسة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن تلقى مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد بتعرض تاجر، وبصحبته 3 عاملين للخطف والاحتجاز داخل شقة بمنطقة برك الخيام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجهت قوة أمنية لمكان الواقعة وبمداهمة الشقة محل الواقعة، ألقى القبض على صاحب الشقة، و9 من أنصاره، وتحررت المجنى عليهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المتهمين كان يمتلك قطعة آثار وتواصل مع التاجر المخطوف، لمعاينة قطعة الآثار للتأكد من مدى آثريتها، نظير حصوله على مبلغ 50 ألف جنيه، وإعادتها إذ تبين عدم آثريتها.

وأضافت التحقيقات أن الطرفين اتفقا وسافر التاجر، وبصحبته 3 من العاملين إلى محافظة الشرقية لمعاينة القطع الفرعونية، وكشفت معاينته عن عدم آثريتها، فطلب منه المتهم إعادة المبلغ وفقا لما اتفقا عليه، لكن التاجر رفض فقرر المتهم بمعاونة 9 من أصدقائه احتجاز التاجر والعمال، لمساومة أسرة التاجر على دفع المبلغ المالى، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهمين، وطالبت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهمين.

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