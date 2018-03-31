القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
مصر
السبت 31/مارس/2018 - 02:31 ص

وزير الطيران: عودة الرحلات الجوية الروسية إلى المنتجعات المصرية قريبًا

شريف فتحي
شريف فتحي
محمود السعدى
dostor.org/2111340

كشف شريف فتحي، وزير الطيران المدني، عن أنه عقب عودة استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم مباشرةً جولة المفاوضات الثانية لعودة الرحلات الجوية الروسية، بالإضافة إلى عودة رحلات الطيران العارض "الشارتر" إلى المنتجعات السياحية المصرية.

وأضاف "فتحي"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن المطارات المصرية مؤهلة ومستعدة وجاهزة تمامًا لاستقبال الرحلات الروسية، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية ووسائل الحماية التأمينية بها، أسوة بما يحدث فى كبرى المطارات العالمية، حيث قامت الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الطيران بشراء أحدث الأجهزة والوسائل الأمنية مؤخرًا، لافتًا إلى أن جميع التفيشات الروسية والأمريكية والأوروبية والكندية أشادات جميعها بتلك الإجراءات التى تتخذها السلطات المصرية بجميع المطارات المدنية على مستوى الجمهورية، حيث لم يتم كتابة أية تقارير أو تعليقات أو حتى ملاحظات جوهرية من جانبهم.

وكانت مصر للطيران قررت تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو اعتبارًا من 12 إبريل المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، من خلال أحدث طائراتها في الأسطول.

ومن المقرر أن تخضع الرحلات المتجهة الى موسكو لإجراءات أمنية إضافية، وفقا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين شريف فتحى وزير الطيران المدنى ووزير النقل الروسي، حيث من المنتظر أن يتم تخصيص جيت خاص بالمبنى رقم ٢ لرحلات مصر للطيران وأيروفلوت.

ads
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة

منذ يوم

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة

منذ يومين

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

منذ 3 أيام

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات

منذ 3 أيام

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد

منذ 5 أيام

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية

الآن

«مسيرات العودة»: «صاحب أرض» يواجه «محتلًا غاشمًا» (صور)

في ذكرى «يوم الأرض».. خبراء: الفلسطينيون لن ينسوا العودة (فيديو)

عاجل.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن غزة الليلة

عاجل.. روسيا تطرد 4 دبلوماسيين فرنسيين بسبب أزمة «سكريبال»

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

«مولد العريان».. 7 نجمات وعدن بـ«قلع الهدوم» إحداهن لـ«صلاح»

نادر السيد: متواجد فى القاهرة وتحت أمر الوطن فى أى وقت

ألبومات الصور

عبد الباسط حمودة يحتفل بزفاف ابنه (صور)

شاهيناز تُحيي حفلًا في الرحاب (صور)

انتخابات «بيت الأمة»

بالصور.. «الدستور» تُخلد ذكرى العندليب فى منزله

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

ads
الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

«مولد العريان».. 7 نجمات وعدن بـ«قلع الهدوم» إحداهن لـ«صلاح»

نادر السيد: متواجد فى القاهرة وتحت أمر الوطن فى أى وقت

كشكول

٧٠ ألف طالب يؤدون امتحانات "أبناء الخارج" .. غدًا

بحضور رئيس "النواب".. جامعة عين شمس تفتتح مؤتمرها العملي.. الإثنين

جامعة حلوان تمنح جميع موظفيها "شهادة أمان"

وزير التعليم يشارك في أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة لعام ٢٠١٨

الغربية الأزهرية تسلم كراسي متحركة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

الأمصار

عام زايد يضئ سماء أبوظبي بـ 500 طائرة بدون طيار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

حريق في مستشفى نفسي بـ«روسيا»

الرئيس اليمني يعلن عن اقتراب تحرير تعز من يد الحوثيين

منوعات

في يومه العالمي.. سكان الأسمرات يحاربون «الدرن» بمباراة كرة قدم (فيديو)

دليلك لاستغلال كدبة أبريل

حاجات يا ريت ما صدقناها

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك