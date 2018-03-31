وزير الطيران: عودة الرحلات الجوية الروسية إلى المنتجعات المصرية قريبًا

كشف شريف فتحي، وزير الطيران المدني، عن أنه عقب عودة استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم مباشرةً جولة المفاوضات الثانية لعودة الرحلات الجوية الروسية، بالإضافة إلى عودة رحلات الطيران العارض "الشارتر" إلى المنتجعات السياحية المصرية.



وأضاف "فتحي"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن المطارات المصرية مؤهلة ومستعدة وجاهزة تمامًا لاستقبال الرحلات الروسية، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية ووسائل الحماية التأمينية بها، أسوة بما يحدث فى كبرى المطارات العالمية، حيث قامت الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الطيران بشراء أحدث الأجهزة والوسائل الأمنية مؤخرًا، لافتًا إلى أن جميع التفيشات الروسية والأمريكية والأوروبية والكندية أشادات جميعها بتلك الإجراءات التى تتخذها السلطات المصرية بجميع المطارات المدنية على مستوى الجمهورية، حيث لم يتم كتابة أية تقارير أو تعليقات أو حتى ملاحظات جوهرية من جانبهم.



وكانت مصر للطيران قررت تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو اعتبارًا من 12 إبريل المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، من خلال أحدث طائراتها في الأسطول.



ومن المقرر أن تخضع الرحلات المتجهة الى موسكو لإجراءات أمنية إضافية، وفقا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين شريف فتحى وزير الطيران المدنى ووزير النقل الروسي، حيث من المنتظر أن يتم تخصيص جيت خاص بالمبنى رقم ٢ لرحلات مصر للطيران وأيروفلوت.