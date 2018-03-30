القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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تقارير ومتابعات
الجمعة 30/مارس/2018 - 09:44 م

حلقات خاصة من داخل مطبخ صلاح دياب الصحفي (2)

أكذوبة عدم التدخل في السياسية التحريرية لمطبوعات «حلواني الكويز».. لماذا حضر «عاشق إسرائيل» الاجتماعات التحضيرية لمجلة «السياسي»؟!

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
بقلم: عبدالوهاب داود
dostor.org/2111338

لتكن البداية من وهم حرية النشر، وعدم تدخل صلاح دياب في السياسة التحريرية لمطبوعات مؤسسته، وكشف دوره في التبشير بنموذج الحكم الإسلامي التركي في العالم العربي، وسعيه المسموم للتبشير بالتطبيع مع إسرائيل، شريكه التجاري الأكبر، واستخدامه لمطبوعات مؤسسته في الترويج للاثنين معًا.

الوهم الذي يحاول جاهدًا، هو وبعضٌ من صبيانه، التسويق له منذ انطلاق أزمة مانشيت "الحشد" الذي دافعوا عنه، وجاهدوا لتبريره، ثم جاءت الصحيفة نفسها، لتحذفه في طبعتها الثانية، وتتراجع عنه في اليوم التالي، وتصفه بـ"الحشد الإيجابي"، فلا هو رفع سقف ولا يحزنون، ولا مؤسسته عملت على توسيع مساحة الحرية، ولا أي من هذا الهراء الذي بات يبثه فريق "متضامنون" طوال يومين، وربما يستمرون دون أن يلاحظوا أن أصحاب الشأن "غير متضامنين".

وهو الوهم الذي لم أجد له أي وجود، طوال عام كامل عشته في مطبخ "حلواني الكويز" الصحفي، منها ثلاثة أشهر في الجريدة الأم، وما يزيد عن ضعفها في مجلة "السياسي" التي كانت تدخلاته فيها من الألف إلى الياء، بداية من اختيار صحفي شاب مغمور، من مواليه، لرئاسة تحريرها، وفرضه على مجلس الإدارة الذي يحركه كيفما شاء، وصولًا إلى اختيار أغلفتها وعناوينها، وصياغة صفحات الرأي بها، بطريقة مباشرة أحيانًا، وعن طريق عضوه المنتدب أحيانًا أخرى، بل إنه كان من الواضح لي أن هناك اتجاه للتضخيم من أدوار ثلاثة كيانات في تشكيل الواقع العربي الجديد. هذه الكيانات كانت بالترتيب، حسب أولويات "السياسي" وصاحبها صلاح دياب، هي إسرائيل، فتركيا، فتنظيم الإخوان المسلمين.
ولتكن البداية من هذا المثلث الشيطاني، وعلاقة "حلواني الكويز" بأطرافه الثلاثة، وموقف جريدته، ومطبوعات مؤسستة منها، ولمن لا يعرف فإن "اتفاقية الكويز"، التي كان دياب من أوائل الداعين لها، هي اتفاقية تشترط لإعفاء صادارت مصرية إلى أمريكا من الجمارك أن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 20%، ولمن لا يعرف فإن صلاح أحمد توفيق دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة "پيكو"، الناشطة في الاستيراد الزراعي من إسرائيل، والتي تستورد منها أدوات الري، وبذور وتقاوي الموز والتفاح والبطيخ. وأن عائلة دياب، حسب دليل الأنشطة التجارية الأمريكية في مصر، الصادر عن السفارة الأمريكية، تستحوذ على 70% من توكيلات الشركات الأمريكية في مصر، بـ 43 توكيلًا، أهمها "هاليبرتون" للبترول لصاحبها ديك تشيني.

ولتوضيح هذا الجانب، فإنه كان من اللافت لي أن أول اجتماع لمناقشة السياسة التحريرية لمجلة "السياسي"، حمل لي صدمة لم تكن متوقعة. إذ فوجئت بحضور عراب التطبيع الأكبر مع إسرائيل، على سالم، وقتها شعرت بحالة استنفار، وتساءلت عن معنى وجوده في اجتماع لهيئة تحرير مجلة تحت التأسيس، وكان رد عماد سيد أحمد، رئيس التحرير، القادم من صفحات الرأي بالجريدة "خبرته الصحفية الوحيدة"، أنه هو من طلب الحضور، وأنه لا علاقة له بما نقرره، ونستقر عليه، وهدفه الوحيد هو التعرف على تصورات الشباب للصحافة الجديدة، وأنه لن يتحدث كثيرًا، وقيل لي "هو في الأصل كاتب مسرحي، وكاتب مقالات ساخرة، ولا ينبغي جلده"، لكن هل تصدق أن على سالم سوف يحضر جلسة، أي جلسة، من نفسه، دون أن يُطلب منه؟ ودون أن يملأ الدنيا بالكلام، وإبداء الرأي، والاعتراض؟! واهم من يظن ذلك، أو يصدقه، فقد ظل على سالم طوال الجلسة التي حضرها فتحي أبو حطب، العضو المنتدب للمؤسسة، يتكلم في السياسة، والحياة، والعلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، وصورة الحياة في تل أبيب، ويبشر بالثقافة الإسرائيلية، وبجمال الطبيعة بها، والحرية والديموقراطية التي ينعمون بها.

ثم كان أن اتضح أنه أول الكتاب الثابتين الذين تم الاتفاق معهم لكتابة واحدة من أهم صفحات المجلة، الصفحة الأخيرة، فيما كانت الاتفاقيات تتضمن السعي لدي الدكتور محمد البرادعي لكتابة مقال ثابت، ولو اضطررنا إلى تخصيص محرر يملي عليه الدكتور ما يريد، لكن أكثر من تحدث عنهم عماد بفتنة، وكأن استكتابه هو الفتح العظيم، فكان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، ومساعد الأمين العام لشؤون القضايا والأقليات في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيسه، وعضو مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة "الإخوان المسلمين".

ليس هذا فقط ما تكشف أمامي عن الضلع الإسرائيلي في مثلث دياب، وصبيانه، فهناك الكثير، والكثير، لكن لنؤجل هذا الجزء، إلى الحلقة القادمة، التي ربما تتطرق إلى تفاصيل طباعة "السياسي" في اسنطبول، وتفضيل عروض الأسعار القادمة من تركيا، والتي كان يتم دفعها بالدولار، عن مثيلاتها من المنطقة الحرة المصرية، أو مؤسسة الأهرام، بما يحمل المؤسسة من تكاليف، يبدو أنها لم تكن تهم كثيرًا إذا ما قورنت بمكاسب أخرى.

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