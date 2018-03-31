أسعار الأسماك اليوم.. و«البلطى» بـ23 جنيهًا للكيلو

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إن موسم الصيد حاليًا متوقف في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن هناك توازن لأسعار البلطي والبوري في الأسواق، حيث إن "البلطي" تترواح أسعاره من ٢٣ إلى ٢٠ جنيهًا، و"البوري" تتراوح أسعاره من ٣٠ إلى ٤٠ جنيهًا في سوق الجملة.



وأضاف "جعفر"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الصيد متوقف في بحيرة ناصر والبردويل ووالمنزلة؛ لزيادة المخزون السمكي والحد من الصيد الجائر للزريعة في البحيرات.

