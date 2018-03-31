القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 01:24 ص

أسعار الأسماك اليوم.. و«البلطى» بـ23 جنيهًا للكيلو

أسعار الأسمالك
أسعار الأسمالك
عبد الناصر محمد
dostor.org/2111334

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إن موسم الصيد حاليًا متوقف في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن هناك توازن لأسعار البلطي والبوري في الأسواق، حيث إن "البلطي" تترواح أسعاره من ٢٣ إلى ٢٠ جنيهًا، و"البوري" تتراوح أسعاره من ٣٠ إلى ٤٠ جنيهًا في سوق الجملة.


وأضاف "جعفر"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الصيد متوقف في بحيرة ناصر والبردويل ووالمنزلة؛ لزيادة المخزون السمكي والحد من الصيد الجائر للزريعة في البحيرات.

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