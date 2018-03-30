محمد فؤاد يهنئ أبوشقة على فوزه برئاسة «الوفد»

هنأ الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، المستشار بهاء أبوشقة، بعد فوزه بمنصب رئيس الحزب، متمنيا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.



وقال فؤاد، في بيان له اليوم، إن الديمقراطية التي كانت ولا تظل نبراسا لبيت الأمة تحتم علينا جميعا أن نقف خلف أبوشقة كرئيس للوفد ونمد له يد العون لنعمل سويا من أجل رفعة حزبنا الوفد.



وأكد فؤاد أننا يجب أن نتوجه بالتهنئة أيضا للمهندس حسام الخولي، الذي خاض معركة شريفة خسر فيها رئاسة الوفد لكنه كسب احترام كل الوفديين، وأثبت أن في نسيج بيت الأمة كتلة قادرة على الالتفاف حول مشروع وطني.



ودعا فؤاد جموع الوفديين إلى تجاوز المعترك الانتخابي والعمل على الإصلاح والتطوير الشامل.