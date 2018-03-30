القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
سياسي
الجمعة 30/مارس/2018 - 09:21 م

تجمع أعضاء «الوفد» في مكتب «أبوشقة» احتفالا بفوزه (فيديو)

لمستشار بهاء أبو
لمستشار بهاء أبو شقة
إسلام نصير ومحمد الشريف وسعيدة عامر
dostor.org/2111323

تجمع «وفديون» داخل مكتب المستشار بهاء أبوشقة احتفالا بفوزه، بعد حصوله على فارق ٣٠٠ صوت حتى فرز ١٧ صندوقا من أصل ٢٤.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة الفائز برئاسة حزب الوفد وتعديلات لائحة الحزب بعد انتهاء عمليات الفرز مساء اليوم.

ودعا الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد، الهيئة اليوم، لانتخاب رئيس جديد إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، حيث قضى دورتين منذ عام 20100 كل دورة أربع سنوات، وبالتالي لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.

ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم ٢ يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب.

ويتنافس في الانتخابات ٤ مرشحين هم (بهاء الدين أبو شقة، وحسام الخولي، وياسر حسان، وعلاء شوالي).

ads
اقرأ أيضًا
منذ يوم

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 3 أيام

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهر

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهر

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ شهر

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

حكوميون واقتصاديون يرصدون توابع قرار «المركزى» تخفيض الفائدة 1%

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

عاجل.. الاحتلال يقصف غزة بالمدفعية

نقل صناديق اقتراع انتخابات رئاسة «الوفد» استعدادًا لبدء الفرز (فيديو)

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

نادر السيد: متواجد فى القاهرة وتحت أمر الوطن فى أى وقت

ألبومات الصور

شاهيناز تُحيي حفلًا في الرحاب (صور)

انتخابات «بيت الأمة»

بالصور.. السُياح يحولون شواطئ إندونيسيا إلى «خرابة»

إيساف وشاهيناز يتألقان في حفل «فاميلي بارك» (صور)

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

نادر السيد: متواجد فى القاهرة وتحت أمر الوطن فى أى وقت

كشكول

٧٠ ألف طالب يؤدون امتحانات "أبناء الخارج" .. غدًا

بحضور رئيس "النواب".. جامعة عين شمس تفتتح مؤتمرها العملي.. الإثنين

جامعة حلوان تمنح جميع موظفيها "شهادة أمان"

وزير التعليم يشارك في أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة لعام ٢٠١٨

الغربية الأزهرية تسلم كراسي متحركة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

الأمصار

مصر تدين العنف ضد المدنيين في فلسطين

محمود عباس يطلب الحماية الدولية للفلسطينيين

مقتل 36 راعيًا في نيجيريا

مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن غزة الليلة بطلب من الكويت

منظمة دولية: 64 شكوى تعذيب بمعتقلات قطر خلال شهرين

منوعات

دليلك لاستغلال كدبة أبريل

حاجات يا ريت ما صدقناها

تطبيق إلكتروني جديد ينبئ الإنسان بموعد وفاته

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك