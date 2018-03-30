تجمع أعضاء «الوفد» في مكتب «أبوشقة» احتفالا بفوزه (فيديو)

تجمع «وفديون» داخل مكتب المستشار بهاء أبوشقة احتفالا بفوزه، بعد حصوله على فارق ٣٠٠ صوت حتى فرز ١٧ صندوقا من أصل ٢٤.



ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة الفائز برئاسة حزب الوفد وتعديلات لائحة الحزب بعد انتهاء عمليات الفرز مساء اليوم.



ودعا الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد، الهيئة اليوم، لانتخاب رئيس جديد إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، حيث قضى دورتين منذ عام 20100 كل دورة أربع سنوات، وبالتالي لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.



ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم ٢ يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب.



ويتنافس في الانتخابات ٤ مرشحين هم (بهاء الدين أبو شقة، وحسام الخولي، وياسر حسان، وعلاء شوالي).