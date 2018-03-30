الإثنين.. «كتب الأطفال المترجمة» ندوة بدار الكتب والوثائق

تعقد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة، ندوة بعنوان «كتب الأطفال المترجمة» يوم الإثنين المقبل، في إطار احتفال قطاعات وزارة الثقافة باليوم العالمي للكتاب.



ويتحدث في الندوة الدكتور أحمد الراوي، أستاذ ورئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب بجامعة حلوان، والدكتورة رشا صالح، أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب بجامعة حلوان، ومحمد سيد عبدالتواب، المشرف على النشر بالمركز القومي للترجمة.



ويدير الندوة الدكتور أشرف قادوس، المشرف على مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل.