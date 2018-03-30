«عليا الحج» تقرر معاينة مساكن الحجاج آخر شعبان

قررت اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة محمد شعلان، وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على شركات السياحة، البدء في إجراءات معاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود، اعتبارًا من النصف الأخير من شهر شعبان، كما اتفقت اللجنة على ضرورة التنسيق مع وزارة الحج السعودية لوضع قواعد لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وحتى تكون تلك القواعد الخاصة بفترة المعاينات معلنة للجميع وواضحة أمام جميع الشركات المنظمة في وقت مبكر، حتى لا تتورط الشركات في تعاقداتها، وتفاديًا لأي أزمات قد تؤثر سلبًا على إنجاح الموسم كما حدث في العام الماضي، خصوصًا مع استحداث الجانب السعودي لإجراءات جديدة على المسار الإلكتروني تتطلب ضرورة سداد 100% من قيمة الخدمات.



وأشارت اللجنة، في بيان صحفي، إلى أنَّه سيتم التنسيق مع البنك المركزي للاتفاق على إجراءات التحويلات البنكية إلى المملكة العربية السعودية.

