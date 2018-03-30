القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
سياسي
الجمعة 30/مارس/2018 - 09:07 م

بالأرقام.. «أبوشقة» يتقدم على «الخولى» فى أكثر من نصف الصناديق

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة
إسلام نصير ومحمد الشريف وسعيدة عامر
dostor.org/2111314

تشير نتائج فرز 17 صندوقًا من إجمالي 24 صندوقًا في انتخابات حزب الوفد، إلى تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة المرشح على رئاسة الحزب في مواجهة المهندس حسام الخولي.

وجاءت نتائج الفرز:

الصندوق الأول: «أبوشقة» (64 صوتًا)- «الخولي» (32 صوتًا)

الصندوق الثاني: «أبوشقة» (61 صوتًا)- «الخولي» (36 صوتًا)

الصندوق الثالث: «أبوشقة» (60 صوتًا)- «الخولي» (40 صوتًا)


الصندوق الرابع: «أبوشقة» (62 صوتًا)- «الخولي» (37 صوتًا)

الصندوق الخامس: «أبوشقة» (54 صوتًا)- «الخولي» (43 صوتًا)

الصندوق السادس: «أبوشقة» (59 صوتًا)- «الخولي» (39 صوتًا)

الصندوق السابع: «أبوشقة» (50 صوتًا)- «الخولي» (45 صوتًا)

الصندوق الثامن: «أبوشقة» (54 صوتًا)- «الخولي» (32 صوتًا)

الصندوق التاسع: «أبوشقة» (55 صوتًا)- «الخولي» (31 صوتًا)

الصندوق العاشر: «أبوشقة» (58 صوتًا)- «الخولي» (36 صوتًا)

الصندوق الحادي عشر: «أبوشقة» (64 صوتًا)- «الخولي» (32 صوتًا)

الصندوق الثاني عشر: «أبوشقة» (62 صوتًا)- «الخولي» (37 صوتًا)

الصندوق الثالث عشر: «أبوشقة» (76 صوتًا)- «الخولي» (39 صوتًا)

الصندوق الرابع عشر: «أبوشقة» (51 صوتًا)- «الخولي» (33 صوتًا)

الصندوق الخامس عشر: «أبوشقة» (75 صوتًا)- «الخولي» (35 صوتًا)

الصندوق السادس عشر: «أبوشقة» (49 صوتًا)- «الخولي» (31 صوتًا)

الصندوق السابع عشر: «أبوشقة» (59 صوتًا)- «الخولي» (39 صوتًا)

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