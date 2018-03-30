بالأرقام.. «أبوشقة» يتقدم على «الخولى» فى أكثر من نصف الصناديق

تشير نتائج فرز 17 صندوقًا من إجمالي 24 صندوقًا في انتخابات حزب الوفد، إلى تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة المرشح على رئاسة الحزب في مواجهة المهندس حسام الخولي.



وجاءت نتائج الفرز:



الصندوق الأول: «أبوشقة» (64 صوتًا)- «الخولي» (32 صوتًا)



الصندوق الثاني: «أبوشقة» (61 صوتًا)- «الخولي» (36 صوتًا)



الصندوق الثالث: «أبوشقة» (60 صوتًا)- «الخولي» (40 صوتًا)





الصندوق الرابع: «أبوشقة» (62 صوتًا)- «الخولي» (37 صوتًا)



الصندوق الخامس: «أبوشقة» (54 صوتًا)- «الخولي» (43 صوتًا)



الصندوق السادس: «أبوشقة» (59 صوتًا)- «الخولي» (39 صوتًا)



الصندوق السابع: «أبوشقة» (50 صوتًا)- «الخولي» (45 صوتًا)



الصندوق الثامن: «أبوشقة» (54 صوتًا)- «الخولي» (32 صوتًا)



الصندوق التاسع: «أبوشقة» (55 صوتًا)- «الخولي» (31 صوتًا)



الصندوق العاشر: «أبوشقة» (58 صوتًا)- «الخولي» (36 صوتًا)



الصندوق الحادي عشر: «أبوشقة» (64 صوتًا)- «الخولي» (32 صوتًا)



الصندوق الثاني عشر: «أبوشقة» (62 صوتًا)- «الخولي» (37 صوتًا)



الصندوق الثالث عشر: «أبوشقة» (76 صوتًا)- «الخولي» (39 صوتًا)



الصندوق الرابع عشر: «أبوشقة» (51 صوتًا)- «الخولي» (33 صوتًا)



الصندوق الخامس عشر: «أبوشقة» (75 صوتًا)- «الخولي» (35 صوتًا)



الصندوق السادس عشر: «أبوشقة» (49 صوتًا)- «الخولي» (31 صوتًا)



الصندوق السابع عشر: «أبوشقة» (59 صوتًا)- «الخولي» (39 صوتًا)

