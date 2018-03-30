قافلة دعوية في الورّاق (صور)

سيّرت مديرية الأوقاف في الجيزة قافلة دعوية جديدة إلى جزيرة الوراق، اليوم الجمعة، بناء على توجيهات وزير الأوقاف خلال لقائه محافظ الجيزة، مطلع الشهر الجاري.



وواصلت القافلة عطاءها الدعوي بالمساجد الكبرى بجزيرة الوراق، إذ ألقى أعضاء القافلة خطبة الجمعة الموحدة بالمساجد الكبرى بجزيرة الوراق تحت عنوان «الأمل».



وأكد أعضاء القافلة أن الأمل هو القوة الدافعة للإنسان في تلك الحياة، يبعث فيه العزيمة والقوة والنشاط، ويشرح صدره للعمل والعطاء والاجتهاد، ويخلق فيه الصبر والجِدّ والكفاح والمثابرة.

