القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
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الجمعة 30/مارس/2018 - 08:57 م

الكشف على 650 حالة ضمن أعمال قافلة طبية في قليوب

الكشف على 650 حالة
dostor.org/2111312

أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، عن أنه تم توقيع الكشف الطبى على 650 حالة ضمن القافلة الطبية التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" يومى 29، 30 مارس الجاري؛ للكشف وعلاج أمراض الرمد بمركز طب الأسرة بقرية حلابة التابعة لمركز قليوب.

وأوضح أنه خلال القافلة تم تقديم العلاج الطبى للمرضى بالمجان لأهالى القرية والقرى المجاورة ومن بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية سيتم تحويلهم إلى مستشفيات متخصصة بالقاهرة.

وذكر أن التعاون بين مصر الخير والمحافظة مستمر بشكل دائم ومتصل، وسيتم عمل قوافل طبية أخرى فى عدد من قرى المحافظة، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية، حيث إن المجتمع المدنى عليه دور كبير فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة لتحقيق طموحات أبناء القليوبية.

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