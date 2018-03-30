قصة وصية فنان طلب تقديمها للرئيس فى ولايته الثانية

محسن فاروق أودع عندنا الماكيتات الأصلية للأوبرا الخديوية.. وحلمه أن يزين بيها السيسى العاصمة الجديدة



هذه الوثيقة المهمة التى سنعرضها لها قصة إنسانية تستحق - بل يجب للأمانة- أن تُروى، فقبل عام وتحديدًا فى ٢٩ مارس ٢٠١٧، جمعنى لقاء فى دار الأوبرا المصرية بواحد من نجومها وعشاقها الكبار، هو المايسترو محسن فاروق، المطرب والملحن وأقدم سوليست بدار الأوبرا ومؤسس بيت الغناء والعارف بتراث الموسيقى العربية وأحد حراسها الأشداء، وكان لى حظ أن اقتربت منه فى سنواته الأخيرة ورأيت فيه نبلًا إنسانيًا وإخلاصًا فنيًا وموهبة استثنائية وهمًا حقيقيًا بالغناء المصرى وغيرة عليه قل أن تجتمع فى رجل واحد، ويبدو أن الهموم كانت أكبر من طاقته على الاحتمال، فغلبته وقضت عليه وهو فى عز سنوات نضجه وعطائه.

فى هذا اللقاء الطويل الذى جمعنا قبل أشهر من رحيله كان محسن فاروق يحمل معه مجموعة من الصور، بدا مدى حرصه عليها واعتزازه بها، واتضح لى أنها الماكيتات الأصلية لدار الأوبرا الملكية، التى أكلتها النيران قبل ٤٧ عامًا فى الحريق الشهير ولم يبق منها سوى ذكريات وصور.

وبصوته الفخيم الرخيم، قال محسن فاروق وهو يناولنى الصور: «هذا حلمى الأخير وأمنيتى الغالية، عندى أمل فى أن تصل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، عله يكون بين إنجازاته التى سيذكرها له التاريخ، أعرف أننا فى ظروف استثنائية يمر بها البلد، ولدى الرئيس من المشاكل والهموم ما يكفيه، ولذلك أتحسس وأنا أطرح عليه هذه الفكرة، وأملى كبير فى أن تكون بين مشروعاته فى بداية ولايته الثانية بعد عام، وأظن أنه لن يمانع فى استعادة أجمل صرح معمارى فنى عرفته مصر ليزين العاصمة الإدارية الجديدة».

وبعد شهور قليلة على هذا اللقاء رحل محسن فاروق فجأة فى ٢٣ يوليو ٢٠١٧، وبقيت عندى «وصيته» التى تمنى أن تصل إلى الرئيس السيسى مع نجاحه فى انتخابات الولاية الثانية، وأحسب أنه من الأمانة أن «أفتح» تلك الوصية.



المايسترو: عيب أن نقيم «جراج» على أطلال أعظم أوبرا فى الشرق.. وإعادة بنائها تنقذ الغناء المصرى من كارثة

فى كافيتريا المسرح الصغير بدار الأوبرا، وبعد أن تناول محسن فاروق قهوته الفرنسية على طريقة نبلاء القرون الوسطى، بدأ فى كلامه المرتب المنمق، وكانت الأفكار واضحة تمامًا فى ذهنه وعلى لسانه: «أتابع أخبار البناء على قدم وساق فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكل الدلائل تؤكد أننا أمام مدينة على درجة من الرقى والفخامة والتنظيم تليق بمصر التاريخ والحاضر، وأتصور أنها ستكون إضافة مهمة لتلك العاصمة الحضارية أن نُنشئ فيها دار أوبرا على نفس الطراز المعمارى الفريد لدار الأوبرا الملكية، وكانت أحد أبرز المعالم الفنية فى القاهرة الخديوية، ولها فى الوجدان المصرى مكان ومكانة، ولدينا الماكيتات الأصلية لتلك التحفة المعمارية محفوظة بعناية فى إحدى الجهات بوزارة الثقافة وعندى نسخ منها، ومن السهل أن نعيد البناء على نفس التصميم.

العاصمة ليست مجرد مبانٍ سكنية وناطحات سحاب، لا بد من لمسة فنية ثقافية راقية تليق بعاصمة مصر الجديدة، لا بد من دار أوبرا تليق بضيوف مصر الكبار، لا بد من أوبرا باهرة الطراز بادية الفخامة والرقى، وأتصور أن الطراز المعمارى لدار الأوبرا المصرية القديمة هو أروع ما يليق بالعاصمة الجديدة.

من بين مقاييس الرقى فى الدول المتقدمة الآن وجود دور للأوبرا، وقد تندهش عندما أقول إن ما يوجد عندنا فى القاهرة يحمل اسم دار أوبرا تجاوزًا، لأن الاسم الرسمى لها، المركز الثقافى القومى، ورغم اعتزازى الشديد به وعملى به على مدار ما يقترب من أربعين عامًا، لكننى مازلت أشعر بحنين إلى دار الأوبرا الخديوية التى أكلها الحريق فى ٢٨ أكتوبر ١٩٧١، فقد كانت من مفاخر مصر فنيًا وحضاريًا ومعماريًا، ولم يكن لها مثيل فى الدنيا كلها إلا دار الأوبرا الإيطالية، وما زلت أستغرب وأتعجب كيف تنازلت وزارة الثقافة المصرية عن مكان الأوبرا المحترقة ليُقام عليها جراج قبيح المنظر يتبع محافظة القاهرة، من أسف أنه يحمل اسم الأوبرا، ولو كان الجراج ضروريًا وحيويًا ولا غنى عنه فى تلك المنطقة فقد كان من الممكن أن يكون الجراج أرضيًا كما تفعل دول العالم، وأن يبقى المسطح العلوى لإقامة دار للأوبرا فى نفس المكان، فلا يصح ولا يجوز أن نهدم مكتبة لنقيم على أنقاضها محل أحذية، أو نزيل دار أوبرا ونبنى جراج سيارات، فهذا يعطى مؤشرًا خطيرًا على نظرة الحكومة إلى الثقافة.

لدينا فرصة الآن لتصحيح هذا الخطأ التاريخى الفادح والتكفير عنه عمليًا، ومن دواعى سرورى وفخرى أن أكون أول من يتقدم بهذه الفكرة إلى الرئيس السيسى ويضعها على مكتبه فى مستهل فترته الرئاسية الثانية بإذن الله، وأتمنى منه أن يوافق على بناء دار أوبرا فى العاصمة الجديدة على نفس طراز الأوبرا الخديوية، وعندى الماكيتات الأصلية لهذا المبنى الذى كان مضرب الأمثال فى الشياكة والفخامة والعراقة.

وموافقة الرئيس على الاقتراح ستضرب عدة عصافير بحجر واحد، فإلى جانب استعادة دار الأوبرا المصرية القديمة بكل ما لها فى الوجدان المصرى من رصيد وتاريخ ومكانة، فإنها ستُوقف كارثة لا يشعر بها أحد، كارثة عنوانها: هجرة ألمع مواهب مصر من الموسيقيين والعازفين، أستطيع أن أقول ــ بكل حسرة وأسى ــ إنه فى السنوات الخمس الأخيرة خيرة موسيقيى مصر ونخبتهم، اضطرتهم صعوبات الحياة وحالتهم المادية المتراجعة لأن يقبلوا عروضًا يسيل لها اللعاب من دول عربية تعرف قيمتهم وموهبتهم وبدأت تبنى عليهم نهضتها الموسيقية، ولو استمر هذا الاستنزاف بتلك المعدلات فستكون مصر خالية من الخبرات والمواهب الموسيقية والغنائية فى مدى أقصاه العام ٢٠٢٠، وهذه كارثة بكل المقاييس ستكون لها تداعياتها الخطيرة على مدرسة الغناء المصرية.

ومن هنا تأتى دار الأوبرا الجديدة لتوقف هذا النزيف وتقدم فرصًا حقيقية لمبدعى مصر وتنقذ صناعة الغناء، بشرط أن يقوم على مسئولية الإدارة فى تلك الدار الجديدة المبدعون وليس الموظفون الذين عانينا منهم ومن أساليبهم البيروقراطية، ولنا فيما يحدث فى هيئة قصور الثقافة أنصع مثال، فقد تسببوا فى انهيار هذا الصرح المهم الذى كان جديرًا بأن يكون حائط الصد الأول للثقافة المصرية فى معركة الإرهاب والتطرف الفكرى، لكن فكر الموظفين القائم على اعتبار تلك القصور مجرد عُهدة كان كفيلًا بأن يحولها إلى خرابات يعشش فيها العنكبوت.

لم يبق أمامنا سوى الرئيس نتوجه إليه بشكوانا وهمومنا، ونعقد عليه آمالنا فى إنقاذ صناعة الغناء المصرى وتاريخه ومستقبله بإنشاء هذا المركز الثقافى التنويرى فى العاصمة الجديدة، وبما لا يقل عن أعظم دور للأوبرا فى العالم، فلسنا أقل من هؤلاء، فنحن فى الثقافة والفن والحضارة من القوى العظمى.

أفكر فى عمل طلب جماعى يوقع عليه حشد من كبار المبدعين فى مصر لنتوجه به إلى الرئيس ندعوه لإقامة دار أوبرا عالمية فى العاصمة الجديدة، على أن أكون أنا صاحب التوقيع الأول على هذا الطلب بحكم أننى صاحب المبادرة أولًا، والأهم أننى من أكثر الناس إعجابًا ومعرفة ودراية بقيمة دار الأوبرا القديمة وتاريخها وما أحدثته من تأثير قوى فى الحياة الثقافية المصرية.

«هذا نص ما قاله لى محسن فاروق قبل عام، وأتصور أن فكرته جديرة بالطرح ووصيته واجب توصيلها لصاحب القرار كما تمنى صاحبها».



بناها إسماعيل على طراز إيطالى رفيع.. تكلفت مليونًا و160 ألف جنيه.. واحترقت فى حادث غامض عام 1971

حماس محسن فاروق العارم لدار الأوبرا الملكية، يدعونا أن نعود لنبحث عن تاريخ هذا الصرح فائق الفخامة معماريًا، والذى شهد أحداثًا فنية تسكن الوجدان ولم تزل، وبينها أفلام سينمائية شهيرة جرى تصوير مشاهدها بين جدرانها، فخلدت الكاميرا ما كانت عليه تلك الأوبرا من بهاء وجمال وروعة.

الخديو إسماعيل هو صاحب الفكرة، كان منبهرًا بالحضارة الأوروبية بكل ما فيها من ثقافة وعمارة وفنون وأسلوب حياة، فقرر أن ينقل أوروبا إلى القاهرة، وأصبحت القاهرة الخديوية كأنها قطعة من أوروبا، وكانت دار الأوبرا المصرية من المبانى التى قرر إسماعيل تشييدها كجزء من إعجابه بالثقافة الأوروبية أولًا، وثانيًا كجزء من الاحتفال بافتتاح قناة السويس.

وجاء إسماعيل بأكبر مهندسى وخبراء العمارة فى أوروبا ليصمموا ويشّيدوا دار الأوبرا المصرية، فأما الماكيت الأساسى للدار، فصممه المهندس المعمارى الإيطالى «روسى» على الطراز نفسه الذى شٌيدت به أوبرا «لاسكالا» الشهيرة بمدينة ميلانو الإيطالية، وأما المبنى الخلفى للأوبرا فقد صممه المعمارى الشهير «جيوفانى سالمون»، وأما أعمال البناء فقد أسندها إسماعيل إلى مهندس إيطالى آخر هو «بيترو أفوسكانى» الذى سبق له أن شيّد قصر «رأس التين» لمحمد على باشا الكبير، كما أشرف «أفوسكانى» كذلك على تنفيذ ديكورات قصور العباسية والحلمية والجزيرة وشبرا ومسرح زيزينيا بالإسكندرية.

بُنيت دار الأوبرا الخديوية فى ظرف خمسة أشهر فقط لتلحق احتفالات افتتاح القناة، وتكلف بناؤها مليونًا و١٦٠ ألف جنيه «وهو مبلغ عظيم بحسابات تلك الأيام»، واستخدمت فى أعمال البناء أحجار خاصة وأخشاب خاصة مغطاة بالجص استوردت من لبنان، وجرى افتتاحها فى أول نوفمبر ١٨٦٩ بأوبريت «ريجوليتو»، وكان بالمقصورة الملكية فى حفل الافتتاح ضيوف مصر الكبار: الإمبراطورة أوجينى ونابليون الثالث والإمبراطور فرانسوا جوزيف عاهل النمسا.. وخديو مصر إسماعيل باشا بالطبع والذى كلف الموسيقار العالمى فيردى بتلحين أوبرا من التاريخ المصرى، وتعثر تقديم أوبرا «عايدة» بسبب الحرب الروسية، إلى أن قُدمت على دار الأوبرا الخديوية فى ٢٨ أكتوبر ١٨٧١ بعد افتتاحها الرسمى بعامين.

كانت دار الأوبرا المصرية الخديوية تضارع أعرق وأفخم دور الأوبرا فى أوروبا، وكانت تسع ٨٥٠ مشاهدًا، وبها قاعات للاستراحة والمآدب الرسمية وقاعات للموسيقيين وللمدخنين، أما المبنى الملحق بها والمكون من ثلاثة طوابق فقد صمم لحفظ الملابس والديكور وتغيير الأزياء الخاصة بالممثلين وكصالات للتدريب على الرقص.

كان إسماعيل باذخ الكرم فى الإنفاق على أول دار للأوبرا فى مصر «وكانت الأولى فى إفريقيا والشرق الأوسط»، وتقول وثائق الدولة المصرية إن مدام «واطسى» مغنية الأوبرا العالمية التى مثّلت دور الأميرة الحبشية على المسرح فى حفل افتتاح «عايدة» طلبت شراء «باروكات» شعر مختلفة الأشكال لتستخدمها فى التمثيل تكلفت ١٢ ألف فرنك فرنسى، وحصل مؤلف العمل الموسيقار العالمى «فيردى» على ١٥٠ ألف فرنك أجرًا، وبلغ إجمالى تكاليف العرض ما يزيد على «٥٥٠» ألف فرنك، فقد كان إسماعيل يريد أن يثبت لملوك أوروبا أن مصر دولة عظمى.. فنيًا وحضاريًا واقتصاديًا.

وسرعان ما أصبحت الأوبرا بندًا أساسيًا فى الحياة الثقافية المصرية، وأصبح من المعتاد استقدام أكبر وأشهر فرق الأوبرا العالمية لتقدم عروضها على مسرح أوبرا القاهرة، ووقف على خشبته أعظم مطربى الأوبرا وممثليها، بل بلغ من اهتمام الحكومة بها أن استقدمت أشهر وأكبر نقاد الفن فى العالم ليكتبوا عن عروض الأوبرا المصرية، كان بينهم الناقد «فيليبى» المشهور بشعره الطويل المسترسل، وحصل على ٢٠ ألف فرنك بخلاف مصاريف إقامته فى القاهرة.

لم تفقد دار الأوبرا الملكية بريقها حتى بعد سقوط الملكية وقيام ثورة يوليو ١٩٥٢، فقد كان عبدالناصر يعرف قيمتها وأنها ملك للشعب وليس لنظام حكم، وشهدت دار الأوبرا الملكية أحداثًا فنية مهمة خلال سنوات الثورة، بينها حفلات رسمية لضيوف مصر من الملوك والرؤساء، فعندما جاء ملك المغرب محمد الخامس ليحتفل مع الرئيس عبدالناصر بوضع حجر الأساس للسد العالى أقام عبدالناصر على شرفه حفلًا فى دار الأوبرا فى ١٤ يناير ١٩٦٠ غنت فيه أم كلثوم، وأصر عاهل المغرب ليلتها على أن يذهب بنفسه لتحية أم كلثوم بعد الحفل.

ويمكنك أن تعاين بعينيك عظمة تلك الدار بالرجوع إلى مشاهدها فى العديد من أفلامنا السينمائية، خاصة أفلام فريد الأطرش «لحن الخلود» مثلًا، وما زالت أغنية حليم «جبار» التى عُرضت فى فيلمه «معبودة الجماهير» وصّورها على مسرح دار الأوبرا تمثل وثيقة حية تشهد بفخامة الأوبرا الملكية، ولكنها تتحول سريعًا إلى حسرة عليها عندما نتذكر أن كل ذلك المجد تحول فى ساعتين إلى رماد، عندما شبت النيران فى تلك الدار فى خريف عام ١٩٧١ والتهمت كل ما فيها من أخشاب وستائر وكراسى ومبانٍ وكنوز، ولك أن تعرف مثلًا أن هذا الحريق المأساوى ضاعت فيه: «٤٠» ألف قطعة من الملابس والأزياء النادرة من مختلف العصور كان أغلبها مشغولًا بالذهب والأحجار الكريمة، و«٤٢٠٠» قطعة من الحلى النادرة، و«٣» آلاف قطعة من الأثاث، و«٣» قطع من الأسلحة والسيوف والخوذ الحربية كانت تستخدم فى العروض التاريخية، ومئات من اللوحات النادرة لكبار الفنانين كانت تزين الجدران، والمئات من النوت الموسيقية لأشهر الأعمال العالمية التى قدمت على دار الأوبرا الملكية، وقدرت الخسائر وقتها بـ«١٠» ملايين جنيه، لكن الرقم يتضاعف، بل إن القيمة المعنوية لتلك الكنوز لا تقدر بثمن، ولا يعرف حتى الآن سر هذا الحريق اللعين: ماس كهربائى.. أم بفعل فاعل؟

أيًا كانت الإجابة فإن الأوبرا الملكية ضاعت فى غمضة عين، وقبل الحريق بنحو عشر سنوات فكر وزير ثقافة عبدالناصر، الدكتور ثروت عكاشة، فى إقامة دار أوبرا جديدة على نيل القاهرة تنسب لثورة يوليو وتعد من إنجازاتها، لكن حال التمويل دون إتمام المشروع، وظلت مصر بلا دار أوبرا لنحو ١٦ سنة، إلى أن قدمت الحكومة اليابانية منحة لإقامة دار الأوبرا الحالية، واستغرق بناؤها ٣٣ شهرًا، وتكلفت «٣٣» مليون دولار، وافتتحها الرئيس مبارك بحضور الأمير توموهيتو الشقيق الأصغر لإمبراطور اليابان فى أكتوبر ١٩٨٨.

ورغم ذلك ظلت دار الأوبرا القديمة حلمًا يراود من يعرفون تاريخها وقدرها وقيمتها وروعة تصميمها، وكان صديقنا محسن فاروق مطرب الأوبرا الصادح وحارس التراث الموسيقى الساطع آخر من كان يحمل هذا الحلم، وكان ينتظر أن يبدأ الرئيس السيسى ولايته الثانية ليتقدم إليه بهذا الحلم، وكان يرى أنه الوحيد القادر على تحقيقه، وكما بعث الدولة المصرية وأعادها إلى الحياة وأنقذها وهى على شفا حفرة من الضياع، فإنه قادر كذلك على أن يعيد الحياة لدار الأوبرا الخديوية، وأن يقيم الأوبرا القديمة فى العاصمة الجديدة.

رحل محسن فاروق قبل أن يشهد فوز الرئيس فى انتخابات الولاية الثانية، لكن «وصيته» مسجلة، والماكيتات الأصلية التى تركها لدار الأوبرا الملكية موجودة، وحلمه ما زال مشروعًا، وستكون روحه فى منتهى السعادة وهى ترفرف فوق الأوبرا التى تمناها فى العاصمة الجديدة.

