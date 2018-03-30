بعد فرز 12 صندوقًا.. «أبوشقة» متقدم على «الخولي» بفارق 192 صوتًا

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين في انتخابات رئاسة حزب الوفد، أنَّ المستشار بهاء الدين أبوشقة متقدم على المهندس حسام الخولي بفارق 192 صوتًا بعد فرز 12 صندوقًا، كما أن هناك رفضًا لتعديلات اللائحة يصل إلى نسبة 53% وموافقة بنسبة 47%.



ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات عن نتيجة الفائز برئاسة حزب الوفد وتعديلات لائحة الحزب بعد انتهاء عمليات الفرز مساء اليوم.



ودعا الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الهيئة الوفدية اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للحزب، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، إذ كان قد قضى دورتين منذ عام 2010 كل دورة مدتها أربع سنوات، وبالتالي لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.



ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد، رئاسة الحزب يوم 2 يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب.



ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم كل من: بهاء الدين أبو شقة، وحسام الخولي، وياسر حسان، وعلاء شوالي.



