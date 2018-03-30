​ سناء القزى تكتبت: للكذب فوائد أخرى

بما أن الأول من أبريل بات قريبًا، فلنتحدث عن الكذب.. وفوائده! نعم! فوائده.. ألم تغنى السيدة فيروز «تعا ولا تجى واكذب على.. الكذبة مش خطية»؟ ففى الكذب أحيانًا صدق أكبر من الحقيقة.

وليس صحيحًا أننا دائمًا نكذب لنخدع.. ففى بعض الكذب محبة.. وفى بعض الكذب حماية.. وفى بعض الكذب وفاء.

الكذب من أهم عناصر البقاء الاجتماعى والحفاظ على العلاقات.. على أنواعها!

تخيل لو كل رجل قال لزوجته رأيه الحقيقى فى ملابسها؟ أو لو كل ست قالت لزوجها رأيها فى تصرفاته الحميمة؟ أو لو كل موظف أفصح عن الأسباب الحقيقية لتغيبه؟ أو كل جارة قالت لجارتها إنها مش طايقة تشوف خلقتها النهارده؟ أو لو كل أم قالت عن لحظات الندم إنها خلفت أصلا؟.

تخيل لو أنك فى كل مرة عرفت إن اللى قدامك بيكدب قلت له أنت كداب على فكرة؟

تخيل لو كل البنات بتتصور من غير فلتر؟

أو لو ما حدش بيلون شعره الأبيض؟

تخيل لو كل حد لبس كل يوم على حسب مزاجه الحقيقى وكان صادق فى إطلالته الاجتماعية؟ كانت كل الناس راحت الشغل بالبيجاما وشتمت المدير أول ما طلع فى طريقها!

تخيلوا بس هول المصيبة اللى ممكن تحصل لو أننا لا نخفى الحقيقة ونجملها؟بصراحة كده؟ نحن لسنا مؤهلين ثقافيًا على الصدق وعلى تقبل الحقيقة..

ننكر مشاعرنا ونتنكر لأجسادنا.

فكرة «العيب» أساسا هى إخفاء للحقيقة.. نتربى على قمع «الحقيقة» فى كثير من الأحيان. ونعود بعدها لنلوم من يكذب.

تعالوا، بمناسبة يوم الكدب العالمى، نقول الحقيقة... والحقيقة أن الكذب والله نعمة. لولاها لكان فضح أمر الجميع «ورحنا كلنا فى ستين داهية».

