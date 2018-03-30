أخبار مش هتحصل إلا يوم 1 أبريل



نظل طوال العام نعانى من نفس الأخبار التى لا تتغير والتى لا تخلو من كونها سيئة تعكنن علينا طوال الوقت، وفى اليوم الأول من أبريل وبينما الكل يكذب نستطيع تمرير تلك الأخبار وتلك التصريحات فقط ليوم واحد ولمرة واحدة.. وكل سنة وإحنا كدابين.



استطلاع جديد

المصريون الأكثر قراءة والأقل زيارة للمواقع الإباحية

استطاع المصريون هزيمة الإحصائية التى تصنفهم بأنهم من الشعوب الأقل قراءة باستطلاع جديد تم إثبات فيه أن المصريين يقرأون كتابا كل يومين بعدما كانت قراءاتهم لا تتعدى قراءة منيوهات المطاعم، كما سجل المصريون رقما قياسيا جديدا خاصا بالمواقع الإباحية بعدما كانوا يتصدرونها، إذ صنف جوجل المصريين بأنهم بالمرتبة الأخيرة من مشاهدة تلك المواقع، وأن ما يفتح من تلك المواقع هو من قبيل الصدفة ليس إلا.



ترامب

ينفى علاقته بالفنانة رحاب الجمل: صفحة واتقفلت

رد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الشائعات التى تطوله فى البيت الأبيض بعد تسريب صور له مع الفنانة رحاب الجمل بحديقة الأورمان بالدقى والتى يستخدمها أعداؤه ضده، مصرحًا بأن علاقته بالفنانة كانت قصة حب جميلة انتهت بزواجه من زوجته الحالية وأنه يكنّ للفنانة كل حب وتقدير، وما زال يتابع أعمالها بشغف، خاصة فيلم «علقة موت».



محمد مرسى

أنا أصلًا شيوعى واسمى الحقيقى ماركس

قال الرئيس المعزول محمد مرسى إنه ينفى كل الاتهامات الموجهة له ليس لأنه لم يفعلها، ولكن لأنه كان فاقدا للذاكرة كل تلك السنوات التى عاش بها تحت راية جماعة الإخوان المسلمين وترشح من خلالها للرئاسة ويعاقب الآن لأنه سمع كلامها وكلام المرشد، وقال مرسى إن الذاكرة عادت له الآن بعدما فقدها لمدة عشرين عاما. وأضاف أنه اكتشف أن أفكاره كلها شيوعية وليس لها أى علاقة بالإخوان المسلمين من بعيد أو قريب وأن بحوزته أوراقا تثبت أن اسمه ماركس وليس محمد مرسى.



عمرو دياب

ينفصل عن دينا الشربينى

فى مفاجأة لا تحدث سوى فى أفلام السينما، تم إعلان انفصال عمرو دياب عن دينا الشربينى فى صدمة لجمهور الاثنين، وصدمة أكبر للهضبة، الذى شعر أن دينا الشربينى هى هدية السماء له التى أرسلها الله له لكى يستعيد شبابه معها بعدما تعدى الخمسين من عمره، وبعدما قضى سنواته الأخيرة فى وحدة وفراغ عاطفى وأغان ليس لها طعم وتشبه بعضها، وأخيرا قام بالتجديد فى ألبومه الأخير بعدما دخلت دينا حياته، ولم يتوصل أحد لسبب الانفصال ولكن مصادر مقربة صرحت بأن عمرو اكتشف بالصدفة أن دينا أخته فى الرضاعة، مما أفسد عليهما فكرة الزواج ورفض أيضا عمرو فكرة أن يصبحا «إخوات» فقرر الانفصال تماما عنها، وقال إنه حزين جدا وسينتقم من القدر بألبومه القادم.



نجيب ساويرس

يتبرع بثروته ما عدا شهادة بـ50 ألف جنيه يعيش منها

أعلن رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس، أنه اتخذ قرارا لا رجعة فيه بالتبرع بكامل ثروته لصندوق «تحيا مصر» فى ظل الأزمات التى تمر بها مصر حاليا، وقال نجيب إنه بدأ ينتابه شعور بالذنب طوال الوقت الفترة الماضية أثناء إقامته بالجونة بينما يعانى المواطن الفقير سوء تغذية وسوء معيشة، وقال إنه تبرع بثروته لكى يزور المواطنون الجونة وينعموا بالسلامون الطازج، بينما قرر هو الاكتفاء بعمل شهادة بنكية بقيمة ٥٠ ألف جنيه يعيش شهريا على فوائدها.



أحمد عز

يلمّ الشمل ويعترف: أقسم بالله ولادى

فى مفاجأة من العيار الثقيل قام النجم أحمد عز بالاعتراف بزواجه من الفنانة زينة كما اعترف بولديه منها، وقال النجم الشهير إنه لم يعد فى العمر بقية لعدم الاعتراف بطفليه، خاصة أن أحدهما يحمل شامة أسفل عظمة الفخذ تماما مثل التى عنده، واستكمل: قررت أن أتوقف عن العناد مع زينة فى سبيل طفلىّ اللذين ليس لهما ذنب، خاصة أنهما أكملا عامهما الخامس منذ أيام، وأنه بصدد عمل سبوع كبير يعلن فيه اعترافه بهما أمام الرأى العام.



ميدو

يعلن توبته ويرسل أذكار الصباح والمساء لأصدقائه

قال لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو إنه نادم على ما فعله أثناء إذاعة مباراة مصر والبرتغال من إرسال المقاطع الجنسية للكابتن مجدى عبدالغنى فى الفيديو الشهير الذى تم تسريبه من قناة «أون تى فى» معلنا ندمه على ذلك، وقال الكابتن ميدو إن ندمه ليس بشأن تسريب الفيديو وإنما خاص باكتشافه أن الكابتن مجدى يرسل تلك المقاطع لعدد لا نهائى من الجماهير، مما أشعره بالذنب، وأنه بيلم سيئات بالهبل، موضحا أنه يكتفى بسيئاته الشخصية التى هى كثيرة جدا أصلا، وأنه قرر كنوع من التكفير عن سيئاته أن يرسل لأصدقائه اللاعبين أدعية ومقاطع للشيخ مشارى راشد.



مدحت شلبى

شلبوكة يعتزل التعليق الكروى وينضم لـ«سى بى سى سفرة»

بعد هزيمة المنتخب المصرى بهدفين أمام منتخب البرتغال وهزيمته أمام منتخب اليونان بهدف، وكان اللقاءان بتعليق كابتن مدحت شلبى الذى كان لا يفعل شيئا سوى الكيد والغمز والتلقيح النسوى ويبتعد تمام البعد عن التعليق باحتراف على مباريات كرة القدم، كما أنه يصيب المباراة بالنحس نتيجة احتفاله المبالغ فيه بأى هدف أو هجمة للمنتخب دون الانتهاء التام من المباراة فتتم خسارة المنتخب فى الدقائق الأخيرة.. لهذا قرر مدحت شلبى الاعتزال احتراما لكل الآراء التى تهاجمه وتهاجم فكرة تعليقه على مباريات المنتخب بكأس العالم، وقرر الابتعاد تماما عن مجال التعليق الرياضى والانضمام لقناة «سى بى سى سفرة» لتقديم برنامج جديد هناك، موضحا أنه سيشعر بالحميمة أكثر وهو وسط الباذنجان والكوسة والقرع العسلى.



مرتضى منصور

انضمام كريستيانو رونالدو للزمالك.. صفقة القرن الحقيقية

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه بصدد الإعلان عن أكبر صفقة لنادى الزمالك يعوض بها إخفاقه فى صفقة عبدالله السعيد، موضحا أن صفقة السعيد كانت تمويهًا للصفقة الحقيقية وهى إمضاء كريستيانو لثلاثة مواسم قادمة لنادى الزمالك. من جانبه قال اللاعب الشهير إنه بالفعل تم التوقيع معه للزمالك وإنه سعيد بالانضمام للقلعة البيضاء مصرحًا بأنه يخشى المقارنة باللاعب الشهير شيكابالا، وأوضح أنه لسه بيسخن ومن الظلم انتظار توقعات عالية منه الآن.



نتنياهو

نقل السفارة كان لإعلان القدس عاصمة لكل الأديان

قال نتنياهو إن اللغز الذى يُدار حول صفقة القرن آن الأوان لكشفه، وأن قرار نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للقدس بدلا من تل أبيب لم يكن لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، كما يروج البعض، وإنما نقل السفارة كان لإعلان القدس عاصمة لفلسطين التى آن الأوان أن يتم الاعتراف بها بعد كل تلك السنوات من العنف والتهجير، موضحا أنه سيتم تسليم القدس للفلسطينيين وسيتم نقل دولة إسرائيل إلى ولاية أمريكية جديدة يتم بناؤها الآن، وسيكون نشيدها الوطنى إحدى أغنيات المطرب الوطنى شعبان عبدالرحيم.

