القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
مصر
الجمعة 30/مارس/2018 - 08:40 م

عاجل.. مصر تدين عنف إسرائيل المفرط ضد الفلسطينيين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
ألفت الكحلي
dostor.org/2111302

أعربت مصر عن إدانتها استخدام العنف ضد المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً رفضها الشديد للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة مسيرات سلمية خرجت لتحيي ذكرى يوم الأرض.

وأكد بيان لوزارة الخارجية دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة، داعيًا إلى تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إحياء يوم الأرض يذكر الجميع بضرورة العمل الجاد والسريع من أجل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

ودعت مصر جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، وعدم تعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من خطورة استمرار الوضع القائم دون استئناف عملية السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

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