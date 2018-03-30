طوارئ في وزارة الطيران لبدء تشغيل الرحلات الصيفية والمواسم الدينية

تستعد سلطات مطار القاهرة وشركتا «مصر للطيران» وميناء القاهرة الجوي لزيادة الرحلات الجوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة والتي ستشهد العديد من المناسبات السنوية وعلى رأسها أعياد شم النسيم وبدء رحلات العمرة لشهور رجب وشعبان ورمضان ورحلات حج الأقباط إلى القدس بمناسبة عيد القيامة المجيد، فضلًا على قرب موسم عودة المدرسين والعمال بالدول العربية.



وصرَّح مصدر مسؤول في شركة «مصر للطيران»، لـ«الدستور»، بأنَّه طبقًا لتوجيهات شريف فتحي، وزير الطيران المدني، وتعليمات صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بضرورة الاستعدادات بجميع الشركات والمطارات المدنية، لحسن استقبال الركاب وتسهيل إجراءات السفر والوصول بجميع الأبنية التابعة لمطار القاهرة الدولي والمطارات الأخرى.



وأشار المصدر إلى أنَّ الشركة الوطنية «مصر للطيران» جهَّزت أسطولها الجوي لبدء هذه المواسم، والتي تعتبر بمثابة أحد أهم المصادر المالية للشركة، فضلًا عن التحديات التي يواجهها مسئولو الشركة لمواجهة تلك الأحداث والمناسبات، إذ اجتازت الشركة الوطنية هذه الأحداث بنجاح باهر خلال السنوات القليلة المقبلة.



وكانت «مصر للطيران» الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والعضو الحادي والعشرين بتحالف ستار العالمي، أعلنت عن بدء العمل بجدول رحلاتها الصيفي والذي يتزامن مع فترات العطلات والإجازات السنوية لعدد من المصريين العاملين بالخارج ولا سيما العديد من السائحين والزائرين من دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط. ويتضمن الجدول الصيفي المقرر العمل به بنهاية شهر مارس من العام الحالي ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، زيادة رحلاتها من القاهرة إلى العديد من الوجهات في أوروبا وأفريقيا، ومنطقة الخليج والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

