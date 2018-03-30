«عتريس» يتفقد النصب التذكاري للشوبك قبل زيارة محافظ الجيزة (صور)

أجرى أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة في محافظة الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة بمحيط منطقة «نزلة الشوبك» التابعة لمدينة البدرشين، خصوصًا حول النصب التذكاري لشهداء النزلة قبل زيارة اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، والوفد المرافق له، غدًا، بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ووضع إكليل من الزهور على أرواحهم.



واستشهد عدد من أهالي منطقة الشوبك في الجيزة أثناء محاربتهم للإنجليز في ثورة 1919 وتحديدًا في 31 مارس، ولذلك تحتفل محافظ الجيزة بهذه الذكرى كل عام.

