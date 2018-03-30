باسم سمرة يبحث عن بطلة لـ«دماغ شيطان»

بدأ الفنان باسم سمرة التحضير لفيلمه السينمائى الجديد «دماغ شيطان»، إذ يجرى جلسات عمل مكثفة حاليًا مع منتج الفيلم أحمد عبدالباسط، ومخرجه كريم إسماعيل، لاختيار عدد من الأبطال للمشاركة فى العمل.



ويبحث «سمرة» عن بطلة للفيلم، المقرر أن يبدأ تصويره منتصف الشهر المقبل، تمهيدًا لطرحه فى دور العرض، خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ويتكتم ومؤلف الفيلم عمرو الدالى تفاصيل العمل، لحين اكتمال الرؤية بشأنه، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه سيكون مفاجأة للجمهور.



من ناحية أخرى، خرج باسم سمرة من السباق الرمضانى هذا العام، خاصة بعد رفضه المشاركة فى عدد من الأعمال الدرامية، ويتابع حاليًا ردود أفعال الجمهور حول مسلسل «الدولى».