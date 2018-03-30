القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
سياسي
الجمعة 30/مارس/2018 - 08:15 م

مؤشرات أولية.. «أبوشقة» متقدم على «الخولى» بعد فرز 6 صناديق

مؤشرات أولية.. «أبوشقة»
إسلام نصير ومحمد الشريف وسعيدة عامر
dostor.org/2111285

أظهرت المؤشرات الأولية عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات رئاسة حزب الوفد، أنَّ المستشار بهاء الدين أبوشقة متقدم على المهندس حسام الخولي بعد فرز حوالي 6 صناديق.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة الفائز برئاسة حزب الوفد وتعديلات لائحة الحزب بعد انتهاء عمليات الفرز مساء اليوم.

ودعا الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الهيئة الوفدية اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للحزب، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، إذ كان قد قضى دورتين منذ عام 2010، كل دورة مدتها أربع سنوات، وبالتالي لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.

ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد، رئاسة الحزب يوم ٢ يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب.

ويتنافس في الانتخابات ٤ مرشحين هم كل من: بهاء الدين أبوشقة، وحسام الخولي، وياسر حسان، وعلاء شوالي.

مؤشرات أولية.. «أبوشقة» متقدم على «الخولى» بعد فرز 6 صناديق
مؤشرات أولية.. «أبوشقة» متقدم على «الخولى» بعد فرز 6 صناديق
مؤشرات أولية.. «أبوشقة» متقدم على «الخولى» بعد فرز 6 صناديق
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