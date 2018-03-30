جهاد جريشة: مشاركتى فى المونديال أسعد خبر.. وأبوريدة دعمنى أكثر من لجنة الحكام

قال إنه سيدخل معسكرًا فى أبريل



تعهد الحكم الدولى جهاد جريشة بالسعى بكل ما لديه من قوة ليكون خير سفير للتحكيم المصرى فى مونديال روسيا، مؤكدا أن حلمه لم ينته بالمشاركة، بل سيعمل على الظهور بشكل طيب خلال المباريات التى سيتم اختياره لتحكيمها.

وقال «جريشة»، فى حواره مع «الدستور»، بعد إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» اختياره رسميا كحكم ساحة فى المونديال، إن مشاركته فى كأس العالم أسعد خبر فى حياته، معتبرا فى الوقت ذاته وصول المنتخب لمراحل متقدمة فى البطولة أهم من تصعيده هو شخصيا.



■ بداية.. كيف استقبلت قرار اختيارك ضمن حكام مونديال روسيا؟

- فى الطريق للعودة إلى منزلى، بعد أداء صلاة العصر، وجدت العديد من المكالمات على هاتفى، وعلمت أن لجنة الحكام بالاتحاد الدولى اختارتنى ضمن حكام الساحة فى روسيا، ولم أتأكد من صحة الخبر إلا بعدما وصلت للبيت، حين وجدت «إيميل» رسميا من الاتحاد الدولى يفيد بذلك.

اختيارى هو أسعد خبر فى حياتى، لأنى تعبت جدًا فى عملى بالتحكيم على مدار الأعوام الماضية، وأشكر الله على منحى هذه الهدية الجميلة، لأن حلم أى حكم أن يشارك فى المونديال.

■ مَن مِن المحيطين كان الداعم القوى لك طوال الفترة الماضية؟

- أوجه الشكر بشكل خاص إلى المهندس هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، الذى كان على تواصل معى من حين الى آخر للاطمئنان علىّ، وكان يدعمنى بقوة ويساندنى، والحقيقة أن دعمه لى كان أكبر من دعم لجنة الحكام، وأعده بأن أكون خير سفير للتحكيم المصرى، وإن شاء الله سأكون محل ثقة، كما أوجه الشكر لكل من وقف بجانبى، حتى لو بكلمة تحفيز.

■ ما رسالتك لأى حكم يتمنى الوصول للمونديال؟

- الحلم لا يتحقق صدفة وإنما بعد مشقة وعمل طوال السنوات الماضية، ولا بد أن يكون للحكم هدف من بداية الطريق إذا أراد أن يتواجد بالمونديال، وأن يصب كل تركيزه فى مجاله دون الانشغال بأى شىء آخر، وفى النهاية «كل واحد بيعمل اللى عليه والباقى على ربنا».

■ هل أنت محظوظ بتواجدك فى المونديال مع المنتخب الوطنى؟

- طبعا أنا محظوظ جدا، ولو أن وصول المنتخب إلى مراحل متقدمة فى المونديال سيكون حاجزا أمامى لإدارة عدد من المباريات، إلا أنه أهم منى، وهذا ما حدث معى فى بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، فوصول المنتخب للمباراة النهائية وقف حائلا أمام قيامى بإدارة أكثر من مباراة فى البطولة، لكننى كنت سعيدا لوصول منتخب مصر للنهائى.

■ بعد الترشيح المبدئى.. هل كنت تخشى الاستبعاد؟

- «فيفا» يعلن عددًا من الأسماء المرشحة للتحكيم فى المونديال، وخلال الأشهر الماضية أقاموا معسكرات لاختيار الحكام، ما بين حكام فيديو وحكام أساسيين وحكام احتياطيين، وتم إبعادنا جميعًا كحكام أفارقة عن التحكيم بتقنية الفيديو، وبالتالى كنت أنتظر أن يتم اختيارى حكمًا احتياطيًا أو أساسيًا، والحمد لله تم اختيارى حكمًا أساسيًا.

■ هل ستدير مباريات فى الدورى قبل المونديال؟

- أعتقد أنه صعب، لأن الحكام المختارين من أوروبا وإفريقيا سيدخلون معسكرًا فى ١٥ أبريل المقبل، لتلقى بعض المحاضرات قبل المونديال، وبعد العودة سيكون هناك معسكر آخر قبل السفر إلى روسيا.

■ هل الأزمات التى تعرضت لها جعلتك تخشى المشاركة فى المونديال؟

- تقصد أزمة مباراة الزمالك والمقاصة، أؤكد لك أنها كانت بمثابة دافع كبير، والحقيقة كلما تعرضت لأزمة كبيرة يكرمنى ربنا بعدها، وبعد أزمة الزمالك توقعت أن أتواجد فى المونديال، والحمد لله الضجة التى حدثت معى بعد المباراة جاءت بعد سنوات من الخبرة، ولو كنت فى بداية حياتى التحكيمية لكان من الممكن أن أعتزل التحكيم.

