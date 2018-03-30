أبوتريكة يطلب العودة.. حقيقة مغادرة لاعب الأهلى السابق قطر إلى مصر

«عودة أبوتريكة إلى القاهرة خلال أيام ».. خبر أثار حالة كبيرة من الجدل فى الأوساط الرياضية والسياسية، على مدار اليومين الماضيين، وسط حالة من الترقب حول حقيقة تلك العودة المرتقبة، وما إذا كانت وجهتها هى النادى الأهلى، للعمل فى أحد المناصب الإدارية، أم إحدى القنوات الفضائية، بمجال التحليل الرياضى؟.





مصادر: يصل القاهرة غدًا.. مقربون: خلال الأسبوع الجارى.. ومحاميه: لا عِلم لدىّ

علمت «الدستور» من مصادر مطلعة أن «أبوتريكة» المعتزل منذ ٢٠١٣، والمحلل الرياضى فى قنوات «بى إن سبورت» القطرية، هو من طلب العودة، لكن لم يتم الرد على طلبه حتى الآن، من قبل الأجهزة المعنية.

مصادر أخرى مقربة من اللاعب، أكدت أنه سيعود إلى القاهرة، غدًا الأحد، على متن طائرة مصر للطيران بعد أن أنهى تعاقده مع القناة القطرية، مضيفة: «أنباءً قوية تتردد عن قرب رفع اسمه من قوائم الإرهاب، وحل النزاع القضائى المتعلق به، ومن ثَم العودة، وإنهاء غياب دام أكثر من عام فى العاصمة القطرية الدوحة».

وفيما رجحت مصادر أخرى أن يكون موعد عودته خلال الأسبوع الجارى، دون تحديد يوم معين لذلك، رفض محمد عثمان، محامى «تريكة» التعليق على تلك الأنباء، وقال لـ«الدستور»: «لو لدىّ شىء بهذا الخصوص سأصدر بيانًا رسميًا».

بدوره، قال مصدر أمنى، إن الفترة التى قضاها «أبوتريكة» خارج مصر «مرصودة» بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية، وسيتم التحقيق بشأنها، لبيان إذا ما كانت تمس أمن البلاد، من عدمه، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأضاف المصدر: «أبوتريكة مدرج على قوائم ترقب الوصول فقط، ضمن إجراءات إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، وهو ما يتيح له مغادرة المطار فور إنهاء إجراءات الوصول».

وأوضح تلك النقطة بالإشارة إلى أن «الإدراج» أنواع، منها «ترقب وصول فقط»، و«ترقب وصول وقبض»، والحالة الأولى تسرى على «أبوتريكة»، مضيفًا: «هذه القرارات يتم إرسالها من مكتب النائب العام إلى الجهات التنفيذية لتسليم أى متهم مطلوب للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات».

ومن داخل النادى الأهلى، علمت «الدستور» بوجود حالة ترحيب داخل القلعة الحمراء بعودة اللاعب، وتوقعت مصادر أن يعرض محمود الخطيب، رئيس النادى، على «الماجيكو» عضوية لجنة الكرة، بالإضافة إلى عمل آخر داخل قناة النادى، تقديرًا لما قدمه اللاعب من عطاء.

لكنّ مصدرًا مسئولًا فى النادى نفى ذلك، وقال: «لا صحة لما تردد عن انضمامه لقناة الأهلى»، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء لم يناقش هذا الموضوع من قريب أو بعيد، خاصة فى ظل غياب الكابتن محمود الخطيب عن النادى، للعلاج فى دولة الإمارات، فضلًا عن كون القناة لا تملك حاليًا حق إذاعة المباريات، حتى يتم التعاقد مع محللين رياضيين.

وفى ظل ما تردد عن امتلاك «أبوتريكة» عرضًا من قناة «أون سبورت» للعمل لديها كمحلل رياضى، رفضت مصادر من داخل القناة الإفصاح عن تفاصيل العرض، حتى الإعلان رسميًا عن انتهاء أزمته القضائية.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة أيدت فى يناير ٢٠١٧، قرار النائب العام بإدراج «أبوتريكة» و١٥٠٠ شخص من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهاب، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية، لمدة ٣ سنوات، لاتهامهم بتمويل الجماعة، بقصد تنفيذ أعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد.

وجاء فى حكم القضية - التى تحمل رقم «٦٥٣ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا» - أنه «بالنسبة للأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن الكيانات الإرهابية فإنه يترتب على ذلك، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استُخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى».



توصية النقض برفعه من قوائم الإرهابيين آخر محطاته القضائية.. ونظر الطعن فى جلسة ١٨ أبريل

فى أبريل ٢٠١٥، قررت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التحفظ على جميع أموال وممتلكات محمد أبوتريكة، وقال عزت خميس، رئيس اللجنة، ردًا على تظلم اللاعب إن اللجنة بعد الفحص الدقيق للتظلم، رأت رفضه شكلًا وموضوعًا، واستمرار التحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، مؤكدًا أن الجميع سواسية أمام القانون.

وأشار خميس إلى أن قرار اللجنة المتقدم بالتحفظ على أموال اللاعب، شمل جميع أمواله وممتلكاته وأموال وممتلكات شركائه، وليس شركة «أصحاب تورز» للسياحة فقط، فيما طعن أبوتريكة فى ١٩ مايو ٢٠١٥، على القرار، أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة.

واختصم الطعن، رقم ٥٤٢٦١ لسنة ٦٩ ق، كلًا من مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة، المشكلة بقرار وزير العدل، وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية- التى تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تُعد من القرارات الإدارية، وإنما من إجراءات التنفيذ- هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن التحفظ على أموال اللاعب ومنعه من التصرف فيها، تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار الوزير، رقم ٧٩٩٥ لسنة ٢٠١٣.

وأضاف الطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته القانون، وأشار إلى أن اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأن المنع من التصرف والإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.

وفى ٢١ يونيو ٢٠١٦، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الطعن المقام من اللاعب، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز»، وذلك بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأنه، وقررت هيئة قضايا الدولة بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠١٦ بصفتها وكيلًا عن رئيس الحكومة ووزير العدل والداخلية، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، الخاص بإلغاء قرار التحفظ على أموال اللاعب، والقضاء مجددًا بتأييد قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

وأوصت نيابة النقض فى ١٢ مارس الجارى، بإلغاء قرار محكمة الجنايات، الصادر فى ١٢ يناير ٢٠١٧، بإدراج أسماء بعض الأشخاص على قائمة الإرهابيين المتهمين بتمويل جماعة الإخوان، من بينهم أبوتريكة، بناء على الطعن الذى قدمه المحامى محمد عثمان، فيما تنظر الدائرة الطعون بجلسة ١٨ أبريل المقبل.



تأييد الإخوان والبقاء فى «بى إن سبورت» بعد المقاطعة.. أبرز مواقفه الجدلية

على مدار السنوات الماضية، كان محمد أبوتريكة، الذى يعد واحدًا من أبرز اللاعبين المصريين على مدار التاريخ، عنصرًا دائمًا فى أى جدل بالشارع المصرى، خاصة مع اتهامه بتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، وتزويد اعتصام «رابعة» بمولدات الكهرباء، وتجهيزات لوجستية أخرى، وهو ما نفاه اللاعب أكثر من مرة.

ارتكب أبوتريكة عددًا من الوقائع كانت كافية لإلقاء «شباك الشائعات» حوله، أولاها موقفه بعد مقاطعة مصر ودول خليجية قطر، بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، فرغم استقالة عدد من مذيعى ومحللى شبكة «بى إن سبورت» المصريين والعرب، إلا أنه رفض التنازل عن دوره كمحلل فى القناة.

الواقعة الثانية، سبقت الأولى بسنوات، وتحديدًا فى ٢٠١٢، عندما أعلن دعمه للإخوانى محمد مرسى فى انتخابات ٢٠١٢، وتأييده لما أطلق عليه وقتها «مشروع النهضة»، إذ صرح آنذاك بأن «مصر تحتاج إلى مؤسسة كبيرة مثل حزب الحرية والعدالة للنهوض بالبلاد».

ومن المواقف المشابهة كذلك، رفضه المشاركة فى مباراة كأس السوبر المحلى أمام إنبى، كونها المباراة الأولى عقب أحداث استاد بورسعيد، إذ أعلن حينها تضامنه مع الأهالى و«الأولتراس» فى عدم عودة النشاط الكروى قبل القصاص، ليكون رد النادى الأهلى تغريمه نصف مليون جنيه.

وعندما طالبه عدد كبير من الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى بالعودة إلى البلاد، للانضمام للمنتخب الذى استطاع بعد فترة طويلة الوصول إلى كأس العالم، رد بأن: «الواقعية أفضل وأن تلك المجموعة هى من استحقت الوصول إلى كأس العالم».

