القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
حوادث
الجمعة 30/مارس/2018 - 08:11 م

أبوتريكة يطلب العودة.. حقيقة مغادرة لاعب الأهلى السابق قطر إلى مصر

أبوتريكة
أبوتريكة
مريم جبل - عماد سليمان - سلمى بدر - محمد الدكر - إ
dostor.org/2111281

«عودة أبوتريكة إلى القاهرة خلال أيام ».. خبر أثار حالة كبيرة من الجدل فى الأوساط الرياضية والسياسية، على مدار اليومين الماضيين، وسط حالة من الترقب حول حقيقة تلك العودة المرتقبة، وما إذا كانت وجهتها هى النادى الأهلى، للعمل فى أحد المناصب الإدارية، أم إحدى القنوات الفضائية، بمجال التحليل الرياضى؟.


مصادر: يصل القاهرة غدًا.. مقربون: خلال الأسبوع الجارى.. ومحاميه: لا عِلم لدىّ
علمت «الدستور» من مصادر مطلعة أن «أبوتريكة» المعتزل منذ ٢٠١٣، والمحلل الرياضى فى قنوات «بى إن سبورت» القطرية، هو من طلب العودة، لكن لم يتم الرد على طلبه حتى الآن، من قبل الأجهزة المعنية.
مصادر أخرى مقربة من اللاعب، أكدت أنه سيعود إلى القاهرة، غدًا الأحد، على متن طائرة مصر للطيران بعد أن أنهى تعاقده مع القناة القطرية، مضيفة: «أنباءً قوية تتردد عن قرب رفع اسمه من قوائم الإرهاب، وحل النزاع القضائى المتعلق به، ومن ثَم العودة، وإنهاء غياب دام أكثر من عام فى العاصمة القطرية الدوحة».
وفيما رجحت مصادر أخرى أن يكون موعد عودته خلال الأسبوع الجارى، دون تحديد يوم معين لذلك، رفض محمد عثمان، محامى «تريكة» التعليق على تلك الأنباء، وقال لـ«الدستور»: «لو لدىّ شىء بهذا الخصوص سأصدر بيانًا رسميًا».
بدوره، قال مصدر أمنى، إن الفترة التى قضاها «أبوتريكة» خارج مصر «مرصودة» بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية، وسيتم التحقيق بشأنها، لبيان إذا ما كانت تمس أمن البلاد، من عدمه، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأضاف المصدر: «أبوتريكة مدرج على قوائم ترقب الوصول فقط، ضمن إجراءات إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، وهو ما يتيح له مغادرة المطار فور إنهاء إجراءات الوصول».
وأوضح تلك النقطة بالإشارة إلى أن «الإدراج» أنواع، منها «ترقب وصول فقط»، و«ترقب وصول وقبض»، والحالة الأولى تسرى على «أبوتريكة»، مضيفًا: «هذه القرارات يتم إرسالها من مكتب النائب العام إلى الجهات التنفيذية لتسليم أى متهم مطلوب للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات».
ومن داخل النادى الأهلى، علمت «الدستور» بوجود حالة ترحيب داخل القلعة الحمراء بعودة اللاعب، وتوقعت مصادر أن يعرض محمود الخطيب، رئيس النادى، على «الماجيكو» عضوية لجنة الكرة، بالإضافة إلى عمل آخر داخل قناة النادى، تقديرًا لما قدمه اللاعب من عطاء.
لكنّ مصدرًا مسئولًا فى النادى نفى ذلك، وقال: «لا صحة لما تردد عن انضمامه لقناة الأهلى»، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء لم يناقش هذا الموضوع من قريب أو بعيد، خاصة فى ظل غياب الكابتن محمود الخطيب عن النادى، للعلاج فى دولة الإمارات، فضلًا عن كون القناة لا تملك حاليًا حق إذاعة المباريات، حتى يتم التعاقد مع محللين رياضيين.
وفى ظل ما تردد عن امتلاك «أبوتريكة» عرضًا من قناة «أون سبورت» للعمل لديها كمحلل رياضى، رفضت مصادر من داخل القناة الإفصاح عن تفاصيل العرض، حتى الإعلان رسميًا عن انتهاء أزمته القضائية.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة أيدت فى يناير ٢٠١٧، قرار النائب العام بإدراج «أبوتريكة» و١٥٠٠ شخص من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهاب، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية، لمدة ٣ سنوات، لاتهامهم بتمويل الجماعة، بقصد تنفيذ أعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد.
وجاء فى حكم القضية - التى تحمل رقم «٦٥٣ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا» - أنه «بالنسبة للأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن الكيانات الإرهابية فإنه يترتب على ذلك، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استُخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى».

توصية النقض برفعه من قوائم الإرهابيين آخر محطاته القضائية.. ونظر الطعن فى جلسة ١٨ أبريل
فى أبريل ٢٠١٥، قررت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التحفظ على جميع أموال وممتلكات محمد أبوتريكة، وقال عزت خميس، رئيس اللجنة، ردًا على تظلم اللاعب إن اللجنة بعد الفحص الدقيق للتظلم، رأت رفضه شكلًا وموضوعًا، واستمرار التحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، مؤكدًا أن الجميع سواسية أمام القانون.
وأشار خميس إلى أن قرار اللجنة المتقدم بالتحفظ على أموال اللاعب، شمل جميع أمواله وممتلكاته وأموال وممتلكات شركائه، وليس شركة «أصحاب تورز» للسياحة فقط، فيما طعن أبوتريكة فى ١٩ مايو ٢٠١٥، على القرار، أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة.
واختصم الطعن، رقم ٥٤٢٦١ لسنة ٦٩ ق، كلًا من مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة، المشكلة بقرار وزير العدل، وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية- التى تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تُعد من القرارات الإدارية، وإنما من إجراءات التنفيذ- هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن التحفظ على أموال اللاعب ومنعه من التصرف فيها، تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار الوزير، رقم ٧٩٩٥ لسنة ٢٠١٣.
وأضاف الطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته القانون، وأشار إلى أن اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأن المنع من التصرف والإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.
وفى ٢١ يونيو ٢٠١٦، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الطعن المقام من اللاعب، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز»، وذلك بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأنه، وقررت هيئة قضايا الدولة بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠١٦ بصفتها وكيلًا عن رئيس الحكومة ووزير العدل والداخلية، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، الخاص بإلغاء قرار التحفظ على أموال اللاعب، والقضاء مجددًا بتأييد قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
وأوصت نيابة النقض فى ١٢ مارس الجارى، بإلغاء قرار محكمة الجنايات، الصادر فى ١٢ يناير ٢٠١٧، بإدراج أسماء بعض الأشخاص على قائمة الإرهابيين المتهمين بتمويل جماعة الإخوان، من بينهم أبوتريكة، بناء على الطعن الذى قدمه المحامى محمد عثمان، فيما تنظر الدائرة الطعون بجلسة ١٨ أبريل المقبل.

تأييد الإخوان والبقاء فى «بى إن سبورت» بعد المقاطعة.. أبرز مواقفه الجدلية
على مدار السنوات الماضية، كان محمد أبوتريكة، الذى يعد واحدًا من أبرز اللاعبين المصريين على مدار التاريخ، عنصرًا دائمًا فى أى جدل بالشارع المصرى، خاصة مع اتهامه بتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، وتزويد اعتصام «رابعة» بمولدات الكهرباء، وتجهيزات لوجستية أخرى، وهو ما نفاه اللاعب أكثر من مرة.
ارتكب أبوتريكة عددًا من الوقائع كانت كافية لإلقاء «شباك الشائعات» حوله، أولاها موقفه بعد مقاطعة مصر ودول خليجية قطر، بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، فرغم استقالة عدد من مذيعى ومحللى شبكة «بى إن سبورت» المصريين والعرب، إلا أنه رفض التنازل عن دوره كمحلل فى القناة.
الواقعة الثانية، سبقت الأولى بسنوات، وتحديدًا فى ٢٠١٢، عندما أعلن دعمه للإخوانى محمد مرسى فى انتخابات ٢٠١٢، وتأييده لما أطلق عليه وقتها «مشروع النهضة»، إذ صرح آنذاك بأن «مصر تحتاج إلى مؤسسة كبيرة مثل حزب الحرية والعدالة للنهوض بالبلاد».
ومن المواقف المشابهة كذلك، رفضه المشاركة فى مباراة كأس السوبر المحلى أمام إنبى، كونها المباراة الأولى عقب أحداث استاد بورسعيد، إذ أعلن حينها تضامنه مع الأهالى و«الأولتراس» فى عدم عودة النشاط الكروى قبل القصاص، ليكون رد النادى الأهلى تغريمه نصف مليون جنيه.
وعندما طالبه عدد كبير من الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى بالعودة إلى البلاد، للانضمام للمنتخب الذى استطاع بعد فترة طويلة الوصول إلى كأس العالم، رد بأن: «الواقعية أفضل وأن تلك المجموعة هى من استحقت الوصول إلى كأس العالم».

ads
اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ 6 أيام

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

منذ 6 أيام

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا

منذ اسبوع

«المرور» تغلق طريق السويس مع تقاطع الدائرى لاستكمال أعمال إنشاء كوبري

منذ اسبوع

«الداخلية» تكشف محاور الخطة الأمنية الشاملة لتأمين الانتخابات

منذ أقل من شهر

دفاع ريهام سعيد: «رضيع» موكلتي في خطر ويجب إخلاء سبيلها

الآن

عاجل.. أبومازن يُعلن غدًا «حدادًا» على شهداء «يوم الأرض»

«رقص وألعاب كامب» فى احتفالية القرية الفرعونية بيوم اليتيم (فيديو)

مؤيدو «البدوي»: «الصحافة فين رئيس الوفد أهو» (فيديو)

«الحجّ المقدّس».. تفاصيل رحلة 500 مسيحي من مصر إلى القدس (تفاعلي)

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

نادر السيد: متواجد فى القاهرة وتحت أمر الوطن فى أى وقت

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

ألبومات الصور

انتخابات «بيت الأمة»

بالصور.. السُياح يحولون شواطئ إندونيسيا إلى «خرابة»

إيساف وشاهيناز يتألقان في حفل «فاميلي بارك» (صور)

مؤتمر صحفى للسيد البدوى فى انتخابات الوفد

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

نادر السيد: متواجد فى القاهرة وتحت أمر الوطن فى أى وقت

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

كشكول

بحضور رئيس "النواب".. جامعة عين شمس تفتتح مؤتمرها العملي.. الإثنين

جامعة حلوان تمنح جميع موظفيها "شهادة أمان"

وزير التعليم يشارك في أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة لعام ٢٠١٨

الغربية الأزهرية تسلم كراسي متحركة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

الأزهر ينظم سلسلة ندوات لـ"شومان وعفيفى" بمعرض الكتاب

الأمصار

«روسيا اليوم» تواصل البث بواشنطن وتتحدى أمريكا

محمد صلاح على موعد مع تحطيم رقم قياسي من عام 1888

الرئيس الفلسطيني: السبت «يوم حداد» على أرواح الشهداء

السلطات البريطانية تقتحم طائرة روسية

ارتفاع إنتاج أمريكا من النفط في شهر يناير

ads
منوعات

تطبيق إلكتروني جديد ينبئ الإنسان بموعد وفاته

«رقص وألعاب كامب» فى احتفالية القرية الفرعونية بيوم اليتيم (فيديو)

«الضفدع الزجاجى».. الأب الحارس لأبنائه 24 ساعة

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك