تقديرات أمنية إسرائيلية: 30 ألف فلسطينى شاركوا فى «يوم الأرض»

قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، إن 30 ألف فلسطيني تظاهروا اليوم الجمعة، في «مسيرات العودة الكبرى»، على حدود قطاع غزة المحاصر، للمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم.



وأضافت «هاآرتس»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي، اليوم، خلال تظاهرات «مسيرات العودة»، وفق التعليمات العسكرية التي أمرتهم بذلك.



وأوضحت أن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أنه من المرجح أن تستمر الاحتجاجات لعدة أسابيع.



واندلعت مواجهات، اليوم، بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة، تزامنا مع الذكرى الـ42 ليوم الأرض، أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 1300 آخرين.



