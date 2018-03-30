القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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21088495
إجمالى المشاركين
23294311
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21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الجمعة 30/مارس/2018 - 07:59 م

بالصور.. تواصل أعمال حملة «تنظيف من بيتك للشارع» بأسوان

بالصور.. تواصل أعمال
أسوان _إسراء توفيق
dostor.org/2111272

تواصلت أعمال الحملة الشعبية "تنظيف وتجميل من بيتك للشارع"، والتى أطلقها اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، أمس، لتشهد في يومها الأول مشاركة واسعة وتفاعلا كبيرا من الأهالى في جميع أنحاء المحافظة.

وامتدت الحملة إلى الأسواق والشوارع الرئيسية وعلى جانبى خطوط السكك الحديدية خاصة بمدن دراو وأسوان وإدفو، في حين كان للقرى نصيب كبير من جهود أبنائها في أعمال النظافة سواء في الشوارع الداخلية أو الرئيسية وحول الأسوار والكبارى وخاصة بمركزى نصر النوبة وكوم أمبو.

وقدمت الوحدات المحلية دعمها من عمال ومشرفى مشروع النظافة مدعمين بالمعدات وصناديق المخلفات، فيما قدمت الجمعيات الأهلية التي تتضمن أنشطتها النظافة العامة مساندة من خلال توظيف إمكانياتها.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكل أبناء أسوان الذين شاركوا في أعمال الحملة سواء الكبار أو الشباب أو السيدات أو الأطفال، وذلك في منظومة عمل وسنفونية متكاملة ليؤكد ذلك أن المواطن الأسوانى لديه الإيجابية في المشاركة المجتمعية من دافع حبه لبلده.

وقال محافظ أسوان، إن الاستجابة الواسعة من المواطنين للمشاركة في أعمال الحملة في يومها الأول شيء إيجابى وهو الذي يتطلب مزيد من الجهد في اليوم الثانى لاستكمال أعمال التجميل أمام المنازل، موضحا أنه يحتاج دعم رجال الأعمال وأصحاب المحال التجارية والجمعيات بمختلف أنوعها من خلال توفير كل المواد المستخدمة في التجميل والدهانات والإنارة العامة لتصبح أسوان ذات الواجهة الحضارية اللائقة بها.

بالصور.. تواصل أعمال حملة «تنظيف من بيتك للشارع» بأسوان
بالصور.. تواصل أعمال حملة «تنظيف من بيتك للشارع» بأسوان
بالصور.. تواصل أعمال حملة «تنظيف من بيتك للشارع» بأسوان
بالصور.. تواصل أعمال حملة «تنظيف من بيتك للشارع» بأسوان
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