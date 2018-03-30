انتهاء سريان «كارنيه 2017» للمحامين غدًا

تنتهي صلاحية كارنيهات الأعضاء المحامين لعام 2017، غدًا السبت، بعدما خاطب سامح عاشور، نقيب المحامين، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، لإبلاغه بأن كارنيه العضوية لأعضاء النقابة لعام 2017، ينتهي سريانه في 31 مارس 2018، وفقا للقانون.



وطالب «عاشور» خلال خطابه، إصدار منشور يعمم وينشر لدى جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، يتضمن سريان ونفاذ مفعول كارنيه عضوية المحامين بالنقابة والصادرة في عام 2017، حتى موعد غايته 31 مارس 2018، طبقًا للقانون والنظام المتبع بنقابة المحامين في هذا الشأن.

