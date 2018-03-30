القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
سياسي
الجمعة 30/مارس/2018 - 07:55 م

انتهاء سريان «كارنيه 2017» للمحامين غدًا

سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
dostor.org/2111270

تنتهي صلاحية كارنيهات الأعضاء المحامين لعام 2017، غدًا السبت، بعدما خاطب سامح عاشور، نقيب المحامين، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، لإبلاغه بأن كارنيه العضوية لأعضاء النقابة لعام 2017، ينتهي سريانه في 31 مارس 2018، وفقا للقانون.

وطالب «عاشور» خلال خطابه، إصدار منشور يعمم وينشر لدى جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، يتضمن سريان ونفاذ مفعول كارنيه عضوية المحامين بالنقابة والصادرة في عام 2017، حتى موعد غايته 31 مارس 2018، طبقًا للقانون والنظام المتبع بنقابة المحامين في هذا الشأن.

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