حكوميون واقتصاديون يرصدون توابع قرار «المركزى» تخفيض الفائدة 1%

توقعات بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.. وقطاع الاتصالات أبرز المستفيدين



قرر البنك المركزى، مساء أمس، فى اجتماع لجنته للسياسة النقدية، خفض أسعار الفائدة الرئيسية ١٠٠ نقطة أساس، بعدما خفضها بنفس المقدار فى الاجتماع السابق للجنة، وذلك مع استمرار تراجع مستويات التضخم.

وقال «المركزى»، فى بيان، إنه خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى ١٦.٧٥٪ بعد أن كانت ١٧.٧٥٪. كما خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى ١٧.٧٥٪ بعد أن كانت ١٨.٧٥٪. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٧.٢٥٪. وانخفض التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن إلى ١٤.٤٪، فى فبراير الماضى، بينما هبط التضخم الأساسى، الذى يستثنى السلع المتقلبة مثل الغذاء، إلى ١١.٨٨٪. ولمكافحة التضخم بعد تعويم الجنيه، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية سبع نقاط مئوية.

كما استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى، ليسجل ٥.٣٪ فى ديسمبر ٢٠١٧، ومتوسط قدره ٥٪، خلال عام ٢٠١٧، وهو الأعلى منذ عام ٢٠١٠.

«المالية»: تراجع الدين المحلى.. والبنوك تجتمع لبحث مصير شهادات الادخار

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن قرار «المركزى» خفض أسعار الفائدة ١٪ على الإيداع والإقراض سيؤدى بالضرورة إلى تراجع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات خزانة، لافتًا إلى أن ذلك يؤدى إلى خفض الضغط على معدلات الدين المحلى، وتراجعه خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه لا تغيير فى شهادة «الملك» بالجنيه المصرى، ذات العائد ١٧٪، التى طرحها البنك قبل نحو ٦ أسابيع، أو الشهادة الأخرى ذات العائد ١٥٪.

وأضاف «الإتربى»، لـ«الدستور»، أن شهادات الـ١٧٪ التى تبلغ مدتها سنة، وشهادات الـ١٥٪ التى تبلغ مدتها ٣ سنوات، بلغت حصيلتها لدى البنك حتى الآن ١١ مليار جنيه فى ٦ أسابيع، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة «الأليكو» الأصول والخصوم، بالبنك، الأسبوع الجارى، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عقب قرار البنك المركزى.

كما قال حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، إن اتجاه «المركزى» لخفض أسعار الفائدة كان أمرًا متوقعًا فى ظل تراجع معدلات التضخم إلى ١٤٪، مضيفا، لـ«الدستور»، أن أسعار الفائدة ستتخذ اتجاهًا نزوليًا خلال الفترة المقبلة فى ظل التراجع المستمر فى معدلات التضخم، وفقًا للمؤشرات الحالية.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إن البنك لا يزال يدرس مصير شهادات الادخار ذات العائد الثابت سواء الـ١٧٪ أو١٥٪، وذلك بعد قرار «المركزى» خفض الفائدة.

وأضاف «أبوالفتوح»، لـ«الدستور»، أن البنك لم يقرر حتى الآن وقف إصدار الشهادة ذات العائد الـ١٧٪ أو خفض الفائدة عليها، وأن «الفائدة على جميع الأوعية الادخارية ستخضع للدراسة فى اجتماع لجنة الأليكو بالبنك».



خبراء: القرار يؤكد تلاشى آثار «التعويم».. ويخفض معدلات التضخم

أجمع خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن خفض «المركزى» أسعار الفائدة سيؤدى إلى جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية، وتحسين فى مؤشرات ومناخ الاستثمار، وانخفاض معدلات التضخم.

المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، قال إن خفض سعر الفائدة بواقع ٢٪ خلال فبراير ومارس، مؤشر إيجابى يؤكد تلاشى آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وبدء جنى الثمار لهذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستؤدى إلى جذب استثمارات كبيرة للسوق المصرية، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على ضخ استثمارات جديدة بعد ارتفاع العائد على الاستثمار.

وأكد «جاد»، لـ«الدستور»، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات المستفيدة من قرار خفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أنه قطاع واعد وجاذب للاستثمارات، متوقعًا نمو الاستثمار الأجنبى فى مصر بنهاية العام الجارى.

أما الدكتور خالد شريف، عضو لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومى للاتصالات، مساعد وزير الاتصالات السابق، فقال إن خفض أسعار الفائدة قرار صائب، وسيؤدى إلى تحول رءوس الأموال إلى الاستثمار وقطاع الصناعة، موضحا أن المصريين يبحثون عن القطاعات الأكثر عائدًا.

وتوقع «شريف» أن يتم توجيه جزء من ودائع البنوك إلى الاستثمار فى المشروعات القومية والعقارات والبورصة، موضحًا، لـ«الدستور» أن ارتفاع السيولة والودائع بالبنوك أحد الأسباب التى ستؤدى إلى خفض سعر الفائدة، متوقعًا خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار خلال أبريل المقبل.

بدوره، أكد الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح، أن قرار خفض أسعار الفائدة كان متوقعًا، وجاء منسجمًا مع التطور الذى يشهده الانخفاض المستمر فى معدل التضخم الأساسى بوتيرة أسرع مما هو مستهدف، إذ بلغ معدل التضخم السنوى خلال فبراير الماضى نحو ١٤.٣٪، وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر ٢٠١٦، فى حين أن المخطط كان يستهدف معدل ١٣٪ بنهاية عام ٢٠١٨، كما شهد أيضًا معدل التضخم الشهرى انخفاضًا ملموسًا.

وأوضح «أبوالفتوح»، لـ«الدستور»، أن «المركزى» استند إلى التحسن فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للربع الخامس على التوالى، الذى سجل ٥.٣٪ فى ديسمبر الماضى.



رجال أعمال: يسهم فى خفض التكاليف على المطورين العقاريين

ذكر أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار خفض أسعار الفائدة ستكون له عدة أبعاد على القطاع الإنشائى وحركة التشييد والبناء، من خلال خفض التكاليف على المطورين وشركات المقاولات.

وأكد «مهيب»، لـ«الدستور»، أن ذلك يصب بشكل كبير فى صالح المستهلكين، إذ ستكون الأسعار النهائية أكثر تناسبية مع إمكانيات المواطنين، مؤكدًا أن كل تلك التأثيرات ستظهر على السوق فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليـه، وأن تحدث تخفيضات أخرى خلال الشهور المقبلة.

وأوضح أن انخفاض الفائدة سيكون له أثر كبير فى تحقيق انتعاشة بالقطاع العقارى وقطاع المقاولات، عبر إحداث استقرار نسبى فى الأسعار وأيضًا تنشيط للاستثمار، لافتًا إلى أن تلك الخطوة ستشجع الشركات على الاقتراض من البنوك لاستكمال مشروعاتها أو التوسع فيها. وأضاف أنه على الرغم من أن الشركات كانت تتوقع خفضًا أكبر فى الفائدة، فإن الخفض على مراحل ستكون له آثار أكثر إيجابية على السوق، بحيث يكون ذلك وفقًا لمتطلبات السوق، وبما يتناسب مع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعات خلال الأشهر الماضية بنسبة تصل إلى ٣٠٪، ومن المتوقع أن تعاود الانخفاضات مرة أخرى. وأشار إلى أن جميع المؤشرات توضح أن قطاع المقاولات فى مصر سيشهد دفعة إيجابية خلال العام الجارى، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار أسعار الصرف وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة، معتبرًا تلك الخطوة الأكثر أهمية منذ تعويم الجنيه. فى السياق نفسه، أعرب مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال «المصرى الأسترالى»، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تفاؤله بتعافى الاقتصاد الوطنى، الذى قابله انخفاض معدلات التضخم بشكل ملموس.

