«إزاي تشقطيه» يتصدر تويتر.. وشباب: «اشفطي كرشك الأول يا سامية»

تصدر هاشتاج بعنوان «إزاي تشقطيه»، المركز الثاني في موقع التغريدات «تويتر»، وغرّد عليه العديد من الشباب والفتيات.



وأعرب عدد من الرجال عن انزعاجهم قائلين: «في مجتمعنا يمكن للفتاة فعل أي شيء بسهولة، ويعتبر جرأة ويتم تحيتها عليه، بينما لو فعل ذلك الرجل يسمونه تحرش»، بينما سخر آخرون: «تشقطيه إيه يا سامية مش لما تشفطي كرشك الأول» ـ «اشتريله تيشرت الأهلي» ـ «ضيفي مسحوق المُحن، وبعض من بودرة السهوكة، وضعيهم في إناء الاهتمام، وصُبيّ عليه من ماء المياصة والمرقعة، وأوقدي عليه بنار الدلع لفترة قصيرة، ثم اشربيه طول العمر».



وسخرت الفتيات من الهاشتاج: «عارفة يا بت يا شاهنده، I miss أوي أيام ما كان الرجالة هم اللي بيشقطوا».