انتهاء فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لأمراض الكلى بطب المنصورة

اختتمت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لوحدة أمراض الكلى بطب المنصورة، والذي أقيم بنادى الشرطة برأس البر، تحت رعاية الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة.



ناقش المؤتمر الجديد فى الوقاية والتشخيص والعلاج لأمراض الكلى، كما ناقش العلاقة بين صحة المرأة وأمراض الكلى، وذلك تماشيا مع شعار العام لليوم العالمى للكلى.



وناقش المؤتمر على مدار يومين الجديد والحديث فى أمراض الكلى والغسيل الكلوي وزراعة الكلى، وضم المؤتمر نخبة من أساتذة أمراض الكلى من إيطاليا وإنجلترا وكندا والسعودية، وشارك فى المؤتمر 300 طبيب من تخصص أمراض الكلى من جميع محافظات مصر.



وانتهى المؤتمر بعدة توصيات شملت التركيز على صحة المرأة فى أمراض الكلى، وعمل أبحاث فيما يخص الطرق المثلى لعلاج أمراض الكلى للإناث واختلاف ذلك مع الذكور، والتبكير فى تشخيص أمراض الكلى ودراسة منحنيات التطور والتفاقم فى مرض الكلى حتى نتمكن من العلاج السريع، وكذلك الاهتمام بعلاج أمراض الذئبة الحمراء وإمكانية زراعة كلى للمريض، والاهتمام بالتشخيص المبكر واستخدام الأدوية المناسبة لمرضى الكلى.