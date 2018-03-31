نائب محافظ القاهرة: وزارة التضامن الاجتماعى صاحبة دورقومى فى تطوير العشوائيات

قال اللواء محمد عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن وزارة التضامن الاجتماعي، لها دور حيوي وقومي في تطوير المناطق المستوعبة لأهالي العشوائيات الخطرة الجديدة، مثل الأسمرات؛ نظرًا لطبيعة القاطنين بها، مؤكدًا على خصوصية الطبيعة الثقافية التي يتمتعون بها.



وأضاف «عبدالتواب»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن محافظة القاهرة تكلف المديريات داخل الأحياء الجديدة ومن بينها التضامن الاجتماعي؛ للعمل في المناطق الجديدة بإقامة المبادرات والندوات التثقيفية والتوعوية بخطر الإدمان والبطالة والأمية.

