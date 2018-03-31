القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 02:44 ص

نائب محافظ القاهرة: وزارة التضامن الاجتماعى صاحبة دورقومى فى تطوير العشوائيات

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
dostor.org/2111255

قال اللواء محمد عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن وزارة التضامن الاجتماعي، لها دور حيوي وقومي في تطوير المناطق المستوعبة لأهالي العشوائيات الخطرة الجديدة، مثل الأسمرات؛ نظرًا لطبيعة القاطنين بها، مؤكدًا على خصوصية الطبيعة الثقافية التي يتمتعون بها.

وأضاف «عبدالتواب»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن محافظة القاهرة تكلف المديريات داخل الأحياء الجديدة ومن بينها التضامن الاجتماعي؛ للعمل في المناطق الجديدة بإقامة المبادرات والندوات التثقيفية والتوعوية بخطر الإدمان والبطالة والأمية.

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