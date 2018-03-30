«الدستور» يحقق فى انتحار الكاتب التونسى نضال الغريبى (صور)

أثارت حادثة انتحار الكاتب التونسي الشاب «ابن ولاية القيروان» نضال الغريبي، شنقاَ في منزل عائلته، البالغ من العمر 32 عامًا، أدمن صفحة «كتب ممنوعة نادرة» مساء الثلاثاء الماضي، صدمة كبيرة وسط حالة من الذهول التي انتابت أسرته وأصدقاءه ومحبيه في تونس، خصوصًا في الوسط الثقافي والإعلامي.



وأرجعت عائلة الكاتب الراحل في تصريحات صحفية، أسباب إقدامه على الانتحار، إلى حالة التهميش والإقصاء والوضعية الاجتماعية السيئة التي مرّ بها، وهو العاطل عن العمل لسنوات منذ تخرجه.





«الغريبي» ليس ضحية الانتحار الأولى في تونس

انتحار الشاعر والكاتب التونسي نضال الغريبي، ليست الأولى في تونس بحسب دراسة أجراها ثلاثة من كبار أطباء الأعصاب والأمراض النفسية التونسيين، وأكدوا أن نسب الانتحار ارتفعت وأصبحت تفوق ما هو عليه الوضع في أغلب الدول العربية بسبب ارتفاع حالة البطالة وما تسببه من إحباط وإحساس بالانكسار، وتأتي في مقدمة دوافع الإقدام على الانتحار، رغم أنها رأت أن تلك الدوافع تختلف حسب الأشخاص والظروف الاجتماعية التي يعيشونها.



وتعتبر النساء المعنفات أو المطلقات والأمهات العازبات الأكثر إقداما علي الانتحار، إضافة إلى فاقدي السند والمدمنين علي المخدرات ومرضى الإيدز والسرطان.



وجاءت التقارير الشهرية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي منذ 2014 وإلى نهاية 2015 حول رصد ظاهرة الانتحار مقلقة، خاصة عند ربطها بالتحركات الاجتماعية والاحتجاجية.



وأشارت دراسة نُشرت عام 2014 إلى تسجيل 153 حالة انتحار و50 محاولة أخرى، كان النصيب الأكبر فيها للذكور، لكن الملفت للنظر أن القائمة ضمت أطفالا وشبابا وشيوخ.



وسجلت هذه الأرقام ارتفاعا عام 2015، خاصة في صفوف الأطفال، وصرحت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي فريعة، بأن عدد الإخطارات بحالات الانتحار في صفوف الأطفال بلغت 184 حالة مقابل 40 فقط في السنة الفارطة، وهو ارتفاع فسرته بأنه راجع لانتشار الوعي لدى العائلات بضرورة الإبلاغ عن هذه الحالات، وليس تفشيا مفرطا للظاهرة في حد ذاتها.



باحثون اجتماعيون فسروا خلال دراستهم الإقدام على عمليات الانتحار بالضغوط الاقتصادية القاسية (فقر وبطالة)، ويرون بأن القلق والكآبة وعدم الاستقرار تزداد بين العاطلين، وهذه الحالات النفسية تنعكس سلبيًا على العلاقة بالزوجة والأبناء، وتزايد المشاكل العائلية في حالة المنتحر المتزوج، أما بالنسبة للمنتحر الأعزب فتنعكس هذه الحالات النفسية على محيطه الاجتماعي المصغر وهو العائلة ثم محيطه الاجتماعي الموسع وهم الأصدقاء والأقارب وباقي علاقاته الاجتماعية.





4 صور تفجر مفاجأة وراء انتحاره

البداية كانت بصورة شاركها الكاتب المنتحر لمتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في 18 مارس 2013، وكانت عبارة عن كاتب يمسك بقلم، حبره عبارة عن دم، وتضم الصورة تعليقًا مفاده: «أنزف حين أرسم كتاباتي.. دمي هو ما تقرأون.. ليس حبرًا»، وهي الصورة التي كشفت عن مأساة الكاتب ومعاناته مع أوضاعه المعيشية.



بعد أربع سنوات، تحديدًا في 20 يوليو 2017، كتب الشاعر قصيدة عنوانها «وصية» جاء نصها: «قالت الخيبة ذات موتٍ.. أوصيك بالموت خيْرَا، مادُمتَ حيَّا.. أوصيك بفرحك، بحرفك.. أعصر من مدامعه لونًا للحجارة.. مُرِ الزمان ألا يلتفَّ، علينا.. مُرِ المكان ألا يلفَّ إلينا.. أسكب من كأسك يئسك صباحًا.. ولا تخف في المسا، جد أناك في المسا، جد مناك فما في المساجد، مناك».



وفي 25 أغسطس عام 2017، نشر الشاعر نضال غريبي على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، صورة توضح طريقة عمل حبل المشنقة، ما كشف رغبة الشاعر في الإقدام على الانتحار منذ عامٍ مضى.



وفي الأيام الأخيرة قبل انتحاره، ترك رسالة مؤثرة لاقت صدا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، قال فيها: «أنا الآن لا شيء، تفصلني خطوة عن اللاشيء، أو فلنقل قفزة، غريب أمر الموت ما أبخس ثمنه، دينار ونصف الدينار ثمن الحبل، وبعض السجائر، غريب أمر الحقيقة ما أبخسها ثمنها لكننا لا نرى، نملأ أبصارنا وبصائرنا دومًا بالأوهام، حتى تصير الحقيقة تفاصيل لا نراها.. نحن لا نرى غير ما نريد رؤيته، لا نرى من الأخضر غير يابسه حتّى تختلط علينا الألوان، ومفاهيمها، شأننا شأن أحبّتي، الذين رغم تواضعي يظنّون أنّني عيسى، فإذا ما صدّقوا ما ادّعوا، اختلط عليهم الأمر، فراحوا لا يفرقون بين القلب والمعصم، وصارت أوتادهم تنهمل على صدري كسهام الوغى، غريب أمرهم، بل غريب أمركم جميعًا اذ تظنُّون بموتي أنّني أناني، لكنني في الحقيقة أبعد ما يمكن عن الأنانية، دققوا في التفاصيل، لو كنت كما تدّعون لكنت التهمت ما استطعت من أدوية أمي المريضة ورحلت، لكنني أعلم على يقين أنّ عائلتي المسكينة ستنصرف إلى مراسم دفني وقبول التعازي، وسينسون بالتأكيد أن يشتروا لها دواء بدل الذي دفن في معدتي، لكنني لم أفعل، لو كنت بالأنانية التي تدّعون، لكنت رميت بنفسي أمام سيارة على عجل، أو من فوق بناية عالية، لكن، حرصا مني ألا تتلف أعضائي، التي أوصي بالتبرع بما صلح منها، لم أفعل، سادتي، أحبّتي، عائلتي المضيّقة والموسّعة، أوصيكم بأنفسكم خيرا، وبأولادكم حبّا.. أحبّوهم لأنفسهم، لا تحبّوهم لتواصل أنفسكم فيهم، اختاروا لهم من الأسماء أعظمها وأرقاها، وكونوا شديدي الحرص في ذلك.. فالمرء سادتي رهين لاسمه، شأني، أمضيت عقودي الثلاثة بين نضال وضلالة وغربة.. علّموا أطفالكم أنّ الحبّ ليس بحرام، وأنّ الفنّ ليس بميوعة، لا تستثمروا من أجلهم، بل استثمروا فيهم، علموهم حب الموسيقى والكتب.. السّاعة الآن الرابعة بعد الظهر، من السابع والعشرين من مارس سبعة عشر وألفين، أفارقكم عن سن تناهز أسبوعان وأربع أشهر واثنان وثلاثون سنة.. أحبكم جميعا دون استثناء، وأخص بالذكر هيرا، تلك العشرينية إيناس، تلك البريئة التي شيطنتها الحياة وحبي».



من ناحيتها، قالت الدكتورة «بان أحمد إبراهيم» أستاذة علم الاجتماع السياسي بجامعة دمشق، وإحدى متابعات قصائد الشاعر، لـ«الدستور» ردًا على سؤال ما دفعه للانتحار: «ضاق الواقع بفكره.. وضاق المجتمع المريض عليه.. هناك أشخاص يملكون من الفكر والحرية الفكرية ما يجعلهم يختارون نهايتهم».



وأكدت «بان» أن سبب انتحاره لا يعود لمشاكل نفسية بقدر ما هو مرتبط بالواقع العربي المجتمعي الذي يسير بشبابه نحو الهاوية، مضيفة: «الملاحظ من حالة نضال أن الناس لا تنظر له نظرة المنتحر، وهو لم ينتحر، دعونا نقول اختار الموت الذي يحب».



وطالبت أستاذة علم الاجتماع السياسي، الصحافة التي تحقق وراء أسباب انتحاره، بتوثيق الحالة قائلة: «نحن لم نخسر نضال فقط، هناك آلاف الشباب العربي أمثاله تائهون وتضيق بهم الحياة».



وفي السياق ذاته، كشفت «زينوبيا حمزاوي» عبر حسابها على موقع «فيس بوك» جانب آخر في قصة انتحار الكاتب التونسي، قائلة: «نعم ولد جهتي ومنطقتي محرومة من تنمية ومن مواطن تشغيل ومهمشة ومنسية شبابها معطل عن العمل ضايع لا مستقبل أمامه سوى قعدات قهاوي وتدخين.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن كان سببا في تدميرنا من مقبور لمخلوع لحد تو شي ما تغير في بلدتي وربي يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى، ما أقربه الموت، أسبوع فات، روحت لبلاد عملت عنده فوتوكوبي نلقاه يخدم في تاكسيفون».



ودشنت صفحة «كتب ممنوعة ونادرة» في أغسطس 2011، وعرف القائمين عليها بأنها تهتم بنشر الكتب التي منعتها الحكومات أو المجتمعات بحجة معارضة القيم الاجتماعية أو الأخلاقية، وكذلك بعض المجلات المصرية القديمة التي يرجع تاريخها إلى القرن الـ19 وأوائل القرن العشرين، وكذلك الإصدارات الجديدة أو الحصرية التي يتاح لنا تصويرها، وكذلك الكتب التي تهتم بالأقليات الدينية أو العرقية، وأن الصفحة علمانية، ويقوم عليها فريق مديرين من دول عربية عدّة، ومؤسس الصفحة مصري (الفهد الوردي) وهو بالطبع اسم مستعار».