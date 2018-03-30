القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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مصر
الجمعة 30/مارس/2018 - 07:26 م

قطار «المفاجآت» ينطلق من القاهرة لمدينة ساحلية 9 أبريل

قطار «المفاجآت»
قطار «المفاجآت»
علا غزال
dostor.org/2111252

أعلن المهندس سيد سالم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إطلاق «قطار المفاجآت»، صباح الإثنين 9 أبريل المقبل، بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، على أن ينطلق القطار من محطة القاهرة في الساعة 5.45 صباحًا، متجهًا إلى إحدى المدن الساحلية بالوجه البحري ويعود منها في مساء نفس اليوم إلى القاهرة، طبقًا لجداول التشغيل.

وأضاف «سالم» في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنَّ القطار يتكوّن من 10 عربات ثانية مميزة وسعر تذكرة السفر بالقطار 15 جنيهًا للفرد و10 جنيهات للطفل لرحلتي الذهاب والعودة مع عدم التصريح بالسفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأي قطار آخر في رحلتي الذهاب والعودة وإلا اعتبرت التذكرة لاغية.

ولفت إلى أنَّ التذكرة المباعة لا ترد ولا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملي التذاكر المنصرفة عليه نقدًا، ومن لم يحمل التذاكر المنصرفة لهذين القطارين سيدفع أجرة السفر كاملة علاوة على المصاريف الإضافية المقررة.

وأشار إلى التنبيه على نظار ومعاوني المحطات وخدمة العملاء بإعلان الركاب بموعد قيام القطار في رحلتي الذهاب والعودة ومن خلال الإذاعات الداخلية بالمحطات.

وأوضح أنَّ هذه الخدمة تقدم سنويًا لمشاركة جمهور الركاب في الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها في إسعاد الركاب وقضاء أوقات ممتعة.

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