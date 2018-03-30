القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
اقتصاد
الجمعة 30/مارس/2018 - 07:11 م

تشكيل مجلس أمناء «وصلة مصر» للشمول المالي

أسماء حسنى
أسماء حسنى
طارق عتمان
dostor.org/2111249

أعلنت أسماء حسنى، الرئيس السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، رئيس مجلس إدارة شركة وصلة مصر للشمول المالي والتحول الرقمي، تشكيل أول مجلس أمناء لوصلة للتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص في تنفيذ الاستراتيجية التي تضعها الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

وقالت حسنى إن مجلس الأمناء يضم كلا من الدكتور عمرو سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتورة ميناس إبراهيم، العضو المنتدب لشركة إجى جيت، والدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة، والمهندس عمرو علوبة، رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين، والدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، والمفكر السياسي والمهندس عصام البدرى، رئيس مجلس إدارة شركة أسيت للتكنولوجي والحلول المتكاملة، والدكتور فواد النواوى، وزير الصحة السابق.
وأكدت حسنى أن الأسابيع المقبلة ستشهد انضمام العديد من الشخصيات المصرية والعربية والعالمية وبدء إعلان بعض المشاريع القومية والتحالفات مع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في كافة التخصصات والمجالات التي تهدف لدعم المشاركة في تنفيذ سياسات التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.

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