مشاورات قبل فرز صناديق انتخابات الوفد.. وحملة «أبو شقة» تعترض

جرت مشاورات بين عدد من قيادات حزب الوفد، منذ قليل، قبل إجراء عمليات الفرز للتأكيد على ضرورة قبول نتيجة الفائز في الانتخابات أيًا كانت النتيجة، دون النظر إلى المذكرة المقدمة من اللواء محمد إبراهيم بعدم الاعتراف بالانتخابات.



وحسب مصادر لـ«الدستور»، فإنَّ حملة المستشار بهاء الدين أبو شقة رفضت قبول النتيجة دون تقديم أي طعون عن النتيجة حال عدم فوزهم.



ودعا الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الهيئة الوفدية اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للوفد، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، حيث كان قد قضى دورتين منذ عام 20100 كل دورة أربع سنوات، وبالتالى لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.



ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم ٢ يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب.



ويتنافس فى الانتخابات ٤ مرشحين هم كل من: بهاء الدين أبو شقة، وحسام الخولى، وياسر حسان، وعلاء شوالى.

