«دور المرأة الفعال» برنامج تدريبي للنهوض بالأسرة في المنيل.. غدًا

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بداية من يوم 1 أبريل حتى 5 من الشهر نفسه، برنامجًا تدريبيًا عن دور المرأة الفعال والمؤثر في النهوض بالأسرة والمجتمع تحت رعاية محمد سويلم، وكيل الوزارة.



ويقام البرنامج في مقر الإدارة العامة لإعداد القادة والتدريب بالمنيل، تمام الساعة الـ10 صباحا.



وصرحت صفاء مأمون، مدير عام الإدارة العامة لإعداد القادة والتدريب، بأن البرنامج ينفذه خبراء متخصصون في مجالات الأسرة وتوعية الأم والتغذية الصحية والثقافة والدين، ويستهدف 40 من مسئولي النشاط للمرأة بالمراكز ومسئولي الإدارات بالمناطق بحضور الدكتورة منى عثمان، وكيل المديرية، في الافتتاح.