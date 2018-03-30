القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
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الجمعة 30/مارس/2018 - 07:09 م

«دور المرأة الفعال» برنامج تدريبي للنهوض بالأسرة في المنيل.. غدًا

وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة بالقاهره
dostor.org/2111245

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بداية من يوم 1 أبريل حتى 5 من الشهر نفسه، برنامجًا تدريبيًا عن دور المرأة الفعال والمؤثر في النهوض بالأسرة والمجتمع تحت رعاية محمد سويلم، وكيل الوزارة.

ويقام البرنامج في مقر الإدارة العامة لإعداد القادة والتدريب بالمنيل، تمام الساعة الـ10 صباحا.

وصرحت صفاء مأمون، مدير عام الإدارة العامة لإعداد القادة والتدريب، بأن البرنامج ينفذه خبراء متخصصون في مجالات الأسرة وتوعية الأم والتغذية الصحية والثقافة والدين، ويستهدف 40 من مسئولي النشاط للمرأة بالمراكز ومسئولي الإدارات بالمناطق بحضور الدكتورة منى عثمان، وكيل المديرية، في الافتتاح.

«دور المرأة الفعال» برنامج تدريبي للنهوض بالأسرة في المنيل.. غدًا
«دور المرأة الفعال» برنامج تدريبي للنهوض بالأسرة في المنيل.. غدًا
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