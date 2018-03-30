القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
حوادث
الجمعة 30/مارس/2018 - 07:06 م

صرف مكافآت القضاة والموظفين المشاركين في انتخابات الرئاسة خلال أيام

احد القضاه المشاركين
احد القضاه المشاركين في الانتخابات
محمد عيسى
dostor.org/2111243

قال مصدر قضائي إنه سيتم صرف مكافآت للمستشارين والموظفين الإداريين، الذين أشرفوا على الانتخابات الرئاسية، خلال أيام.

وأضاف المصدر أن المكافآت تقديرًا لما بذلوه من مجهودات خلال فترة الانتخابات الرئاسية التي استمرت 3 أيام.

يذكر أن ما يقرب من 18 ألفًا و620 قاضيًا من الهيئات القضائية الأربع "قضايا الدولة، نيابة إدارية، مجلس الدولة، والقضاء الأعلى والنيابة العامة"، أشرفوا على الانتخابات، إضافة إلى ما يقرب من 110 آلاف من الموظفين الإداريين.

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