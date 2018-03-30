صرف مكافآت القضاة والموظفين المشاركين في انتخابات الرئاسة خلال أيام

قال مصدر قضائي إنه سيتم صرف مكافآت للمستشارين والموظفين الإداريين، الذين أشرفوا على الانتخابات الرئاسية، خلال أيام.



وأضاف المصدر أن المكافآت تقديرًا لما بذلوه من مجهودات خلال فترة الانتخابات الرئاسية التي استمرت 3 أيام.



يذكر أن ما يقرب من 18 ألفًا و620 قاضيًا من الهيئات القضائية الأربع "قضايا الدولة، نيابة إدارية، مجلس الدولة، والقضاء الأعلى والنيابة العامة"، أشرفوا على الانتخابات، إضافة إلى ما يقرب من 110 آلاف من الموظفين الإداريين.

