«الأراضي المستصلحة»: حل مشكلة «الأسمدة» في سيناء نهاية الأسبوع المقبل

قال عبدالفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي وعضو مجلس النواب، إنَّ مشكلة نقل الأسمدة إلى الأراضي المستصلحة التابعة لأعضاء الجمعية في محافظة شمال سيناء «مسألة وقتيّة»، لافتًا إلى أنَّ هذه المشكلة سوف يتم حلها بنهاية الأسبوع المقبل، كما أن أهالي المحافظة يتفهمون الوضع جيدًا.



وأضاف «سراج»، لـ«الدستور»، أنَّ هناك مَن يستغل الظروف ويُهرِّب الأسمدة إلى شمال سيناء لبيعها في السوق السوداء ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مستغلًا الظروف الأمنيّة التي تمر بها المحافظة.



وأشار إلى وجود «بدائل» للتسميد بالأسمدة الأزوتية؛ مثل المخصبات والأسمدة الورقية ومنظمات النمو للنبات وجميعها أسمدة بديلة يمكن استخدامها لحل الأزمة.

