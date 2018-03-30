«المغربي» يشارك في انتخابات رئاسة حزب الوفد

شارك محمد إبراهيم المغربي، القيادى بحزب الوفد بالقليوبية، فى الانتخابات التى تجرى اليوم على رئاسة الحزب بالمقر الرئيسى بالدقى.



وقال المغربى إن أعدادا كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية قامت بالتصويت فى الانتخابات التى تجرى بين 4 مرشحين، هم المهندس حسام الخولى، والمستشار بهاء الدين أبوشقة، والدكتور ياسر حسان وعلاء شوالى.



وأضاف أن هناك اتجاهات بعديد من لجان الوفد بالقليوبية لدعم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيسا لحزب الوفد خلفا للدكتور السيد البدوي المنقضية فترة رئاسته.



فى الوقت الذى أكد فيه أعضاء الجمعية العمومية بلجنة الحزب بشرق شبرا دعمهم لأبوشقة، فيما توافد المئات من أعضاء الحزب على المقر الرئيسي للمشاركة في الانتخابات.



وتشهد الانتخابات منافسة حامية بين أبوشقة وحسام الخولي، على رئاسة بيت الأمة، فيما حضر كثير من رموز الوفد، على رأسهم محمود أباظة، رئيس الحزب الأسبق، ومنير فخري عبدالنور.