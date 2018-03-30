القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 06:36 م

أميرة ملش تكتب: الانتخابات إنجاز تاريخى لثورات المصريين

أميرة ملش تكتب: الانتخابات
dostor.org/2111216

المشاركة فى الانتخابات، والانتخابات بشكل عام، تعد من المظاهر الصحية والحضارية فى أى مجتمع.. وبالنسبة لمصر فإنها تعد من مكتسبات الثورات المصرية وإن كان الفضل يعود لثورة يناير بالتحديد.

فقبل الثورة كانت الانتخابات بالنسبة للمصريين لا توجد، وإن وجدت فهى شىء يُكتب على الورق فقط ويُسمع عنه فى الراديو والتلفاز، لا يدركون معناها ولا يعيرونها أى أهمية، وكأنها شىء لا يخصهم، فلم يكن هناك من يستعين بهم ويطلب مشاركتهم بإلحاح، بل كانت مجرد شىء وهمى، وهو ما يعنى شعور المواطن بأن البلد مش بلده حتى لو عايش فيه، كان يشعر بأنه بلد الحكام فقط وحاشيتهم، رأيه مش مهم ولا يؤخذ به، والوضع مستمر به أو دونه، وعليه أن يتقبله غصبًا عنه، فهو أصلًا لا يملك رفاهية الرفض أو القبول، كان المواطن يشعر بأنه لا يعنى شيئًا لأى أحد، يتم تجاهله بتعمد تام، وهو ما كان يُعد مؤشرًا خطرًا لأنه يؤثر فى الشعور بالانتماء والوطنية.

ولكن بعد الثورات المصرية شعر المواطن بأنه أهم رقم فى المعادلة، وأنه دونه ودون رضاه لا يستوى الأمر.. شعور الشخص بأن صوته له قيمة وأنه يستطيع أن يُحدث تغييرًا فى بلده جعله يشعر من جديد بأن البلد بلده، وهو ما عزز الشعور بالانتماء، وجعله يشارك فى الانتخابات، بل جعله يدرك معنى وأهمية ما يسمى بالانتخابات، ذلك الشىء الذى كان تقريبًا يسمع عنه دون أن يراه، حيث شعر بأنه ليس مجرد شخص يأكل ويشرب ويعمل، يعنى عايش وخلاص، إنما أصبح لديه يقين بأن رأيه وصوته يعنيان الكثير لبلده ولنفسه ولأولاده أو أسرته، ولمستقبله.

ما يحدث قبل كل انتخابات.. من خلق حالة من الجدية لها، يشير إلى أن ما يحدث هو أمر حقيقى لا بد من المشاركة فيه، وما يصاحب ذلك من دفع الناس للتصويت، سواء عن طريق الإعلام والفن بوجود أغانٍ حماسية تشعرهم بأهمية المشاركة، أو عن طريق المسئولين، وعلى رأسهم رئيس الدولة الذى يطالبهم بالنزول لإبداء رأيهم واختيار المرشح الذى يرغبون، فهو ما يعنى أنه لا توجد حالة التجاهل لرأى الناس التى كانت سائدة طوال ٦٠ عامًا تقريبًا منذ قيام ثورة ٢٣ يوليو، بل كان التجاهل يمس وجودهم أساسًا فى البلد، حيث كان مفعولًا بهم طوال الوقت، أما الآن فيطالب الجميع المواطن بإلحاح شديد بأن ينتخب رئيسه، وهو إن دل على شىء فهو يدل على أن الزمن تغير، وأن الثورات من الممكن أن تكون لها سلبيات، ولكن إيجابياتها لا يمكن نكرانها، وحاجة البلد ومسئوليه وحكامه إلى أصوات الشعب تعد إيجابية تاريخية ومهمة، لأنها تدعم الانتماء والمواطنة.

هناك من ينتقد هذه الحالة التى تعد إنجازًا فى حد ذاتها، والتى تطالب الناس بالنزول، والحقيقة أقول لهم هل الحالة الماضية هى الأصوب، التى كانت تتجاهل الناس وكأنه بلطجة وغصب عنهم واللى مش عاجبه يضرب دماغه فى الحيط أو يشرب من البحر، هل ذلك هو الصحيح؟! أم الطلب المتكرر والإلحاح على الناس ودفعهم للمشاركة، مما يعزز الشعور بأن رأيهم مهم وبيفرق، وأن رضاهم عن المرشح وموافقتهم عليه هو الذى يجعله رئيسًا؟، رغم أن السيسى يدرك جيدًا أن قطاعات من الشعب تريده أن يكمل مشواره، فيراه البعض من أنقذ البلاد من الجماعة الإرهابية، ويراه البعض الآخر أنه ينقذ البلاد من الإفلاس والفساد، ولديه مشروع اقتصادى حقيقى ومشروع تنموى، لدرجة أن هناك من يرى أن ما فعله من أجل تنمية مصر فى أربع سنوات لم يحدث على مدار ٦٠ عامًا، كما أن البلاد فى حالة حرب يقودها السيسى شخصيًا، إذن فلا بد من أن يكمل مشواره ومشروعاته.

ورغم ذلك طلب من الناس أن يقولوا كلمتهم، وأن يشاركوا فى الانتخابات، حتى يجلس على كرسى الحكم مرة ثانية برضاهم وموافقتهم، وحتى يعزز ويدعم شعورهم بأن صوتهم ورأيهم أهم شىء، وتعزيز انتمائهم لهذا البلد.

لن أتحدث عن مشاهد الرقص أمام اللجان، لأنه فى الآخر كل واحد حر، ولا أحد فى اعتقادى يُجبر أحدًا على أن يرقص، والتعبير عن الفرحة يختلف من شخص لآخر، وحتى من يرفض المشهد أو يقبله هو أيضًا حر، ولكن ما يحزننى هو ابتذال أشياء جميلة نفخر بها، مثل الرقص على نشيد «قالوا إيه»، نشيد رجال الصاعقة المصرية الذى يتحدث عن الشهداء بكل فخر، وأيضًا بكل الشكر والعرفان لمن ضحى بحياته من أجل الأرض والعِرض، وأصبح النشيد أيقونة تاريخية للحرب الحالية التى يخوضها الجيش ضد الإرهاب فى سيناء، وينشده رجال الصاعقة تخليدًا لذكرى الشهداء، ولبث روح الحماسة والبطولة فى نفوس الضباط والجنود المحاربين، وتشجيعهم على بذل الغالى والنفيس من أجل الوطن والدفاع عن الأرض.. الرقص على النشيد هذا تحديدًا يضع غُصة فى القلب، ويستفز أهالى الشهداء.

الانتخابات بالفعل من المظاهر الصحية، ومظهر حضارى يرفع من شأن الوطن أمام العالم كله بمشهد ديمقراطى، ويعزز الشعور بالوطنية وإن البلد بلدنا، ومن حقنا أن نوافق أو نرفض، أن نقر وأن نلغى، ومن حقنا أن نختار، ومطالبة الناس بالنزول هى إنجاز فى حد ذاته.

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