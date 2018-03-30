مصادرة 62 بطاقة تموين من مخبز في الدقهلية
صادرت حملة تموينية في محافظة الدقهلية، 62 بطاقة تموينية من مخبز في قرية «البوها» في ميت غمر.
وحررت مديرية التموين في المحافظة، محضرًا بحق صاحب المخبز محمد محمود المغربي، لتجميعه بطاقات تموينية داخل مخبزه.
صادرت حملة تموينية في محافظة الدقهلية، 62 بطاقة تموينية من مخبز في قرية «البوها» في ميت غمر.
وحررت مديرية التموين في المحافظة، محضرًا بحق صاحب المخبز محمد محمود المغربي، لتجميعه بطاقات تموينية داخل مخبزه.
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