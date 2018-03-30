الجمعة 30/مارس/2018 - 06:18 م
عاجل.. ارتفاع عدد شهداء يوم الأرض إلى 14 فلسطينيا
سارة الشلقاني
dostor.org/2111200
في سابقة تعد الأولى من نوعها، بلغت مسلمة ترتدي الحجاب، التصفيات نصف النهائية لمسابقة ملكة الجمال إنجلترا «ميس إنجلترا». ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، تخطت ماريا محمود (20 عاما)، أبرز المنافسين في ...
على عتبات سُلم الجزيرة، المتدلي من كوبري أكتوبر، يقف محمد صلاح بابتسامة تُزين وجهه بعد كل هدف أحرزه وأعلى من قدره في العالم، ليصل بعقده في نادي ليفربول الإنجليزي لـ220 مليون يورو، بذلك يكون اسمه ضمن ...