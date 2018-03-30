الجمعة 30/مارس/2018 - 06:13 م
ضبط 5 أطنان أرز شعير في الدقهلية
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2111199
شنَّت مديرية التموين في الدقهلية، حملة أسفرت عن تحرير المحضر ضد «أ. ش. أ»، المسؤول عن مخزن أرز في دكرنس، بحيازته 5 أطنان أرز شعير.
شنَّت مديرية التموين في الدقهلية، حملة أسفرت عن تحرير المحضر ضد «أ. ش. أ»، المسؤول عن مخزن أرز في دكرنس، بحيازته 5 أطنان أرز شعير.
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